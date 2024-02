Netgem lance le premier service qui unifie TV, streaming et Cloud Gaming

La société Netgem, opérateur de solutions intégrées sur le marché du Digital Entertainment, lance un service innovant associant au sein d'une interface unique de la TV, du streaming et du Cloud Gaming.

Des partenariats stratégiques pour une nouvelle génération de services

Le produit, commercialisé sous le nom de "zeop gaming by Pleio", est le fruit des partenariats du groupe Netgem avec :

zeop, premier opérateur indépendant de fibre optique à La Réunion, dont les 100 000 abonnés Très Haut Débit sont les premiers à profiter ;

Gamestream, leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche, qui apporte son savoir-faire technologique et un catalogue de plusieurs centaines de jeux qualité console en streaming, parmi lesquels des licences cultes destinées à un public familial avec des titres tels que Hot Wheels Unleashed, WRC FIA World Rally Championship, Garfield Lasagna Party ou encore Overcooked ! 2.

Zeop gaming by Pleio : une approche immersive TV / streaming / jeux vidéo

Ce nouveau hub de divertissement unifié révolutionne l'univers des contenus et permet aux abonnés de zeop de transformer leur décodeur TV ou leur mobile en console de jeux.

Associée à la technologie performante 'Cloud Gaming' de Gamestream, "zeop gaming by Pleio" offre une expérience inégalée au bénéfice du plus grand nombre et un rendu idéal dans toutes les situations, y compris en Haute définition.

Toute la famille profite d'une nouvelle expérience interactive et innovante à partir de contenus enrichis, telles que la capacité de passer d'un contenu TV/vidéo à un jeu et réciproquement.

Un service stratégique pour permettre aux opérateurs télécom de valoriser leur patrimoine

Netgem, intégrateur et distributeur exclusif de Gamestream en Europe, permet aux opérateurs télécom de transformer sans investissement leurs box TV en console de jeux, et ainsi d'en étendre sensiblement la durée de vie.

Zeop s'appuie sur cette solution pour démontrer également la puissance de ses réseaux fixe (FTTH, FTTR) et mobile auprès de ses abonnés.

Pour Mathias Hautefort, CEO de Netgem Group :

Les consommateurs sont à la recherche de nouvelles expériences télévisuelles. Cette nouvelle offre unifiée Cloud Gaming / TV / streaming, préfigurant une télévision plus immersive, répond à des enjeux réels pour notre partenaire zeop : refaire de la télévision un lieu de partage et de divertissement pour toute la famille, augmenter le revenu par abonné grâce à des services innovants, et capter l'attention des clients en les fidélisant à l'ensemble de l'écosystème de contenus."

Ivan Lebeau, président et co-fondateur de Gamestream précise :

Le lancement de l'offre de Cloud Gaming chez zeop démontre la force de notre solution technologique complète et de notre expertise en matière de gestion de catalogue de jeux. Avec Netgem, nous façonnons aujourd'hui le divertissement de demain, et concrétisons ensemble l'ambition forte de démocratiser le jeu vidéo auprès du plus grand nombre. Ce lancement illustre parfaitement le partenariat long terme qui lie nos deux sociétés."

Emmanuel André, directeur général de zeop ajoute :

Le lancement de zeop gaming by Pleio est une innovation du point de vue de l'expérience utilisateur et du modèle économique. Nos abonnés peuvent ainsi retrouver sur une interface unique du cloud gaming associé à leurs contenus tv et streaming, avec un décodeur qui se transforme en console de jeux. Ce lancement démontre toute la puissance de nos réseaux fixe et mobile, et la légitimité du partenariat qui nous lie à la société Netgem : grâce à elle, nous apportons à nos abonnés les meilleurs contenus au meilleur tarif."