Le jeu lyonnais Million Lords atteint 3 millions de joueurs dans le monde Un succès pour le studio indépendant, rendu possible par une stratégie marketing efficace dans un marché tendu

Million Victories, le développeur français financé par Eurazeo et Griffin Gaming Partners, annonce fièrement que son premier jeu, Million Lords, a atteint plus de 3 millions de téléchargements. Cette réussite marque une année de croissance remarquable, l'entreprise ayant enregistré un chiffre d'affaires record depuis notamment son passage de la 2D à la 3D. Fort de cette croissance, le studio prévoit de poursuivre sa conquête du marché mobile avec pour objectif de concurrencer les plus grands titres du genre.

Million Lords, qui compte maintenant 3 millions de joueurs, dont le célèbre Youtuber Mr. Beast a connu une croissance remarquable, doublant son revenu mensuel au cours des six derniers mois. Le studio attribue ce succès à la combinaison d'une vision de jeu unique soutenue par une stratégie marketing efficace.

Million Lords est un jeu de stratégie innovant qui propose une expérience de jeu où l'accent est mis sur la conquête et l'amusement, et supprimant tous les aspects qui pourraient rebuter les néophytes du genre, comme la récolte de ressources et les temps de construction qui s'éternisent. Ce choix réalisé par le studio rend Million Lords accessible tout en fournissant des options stratégiques profondes, permettant de séduire et fidéliser un large public à travers le monde.

Le studio annonce surpasser ses concurrents en termes d'engagement, avec un temps de jeu moyen de 2 heures et un taux de rétention à 28 jours deux fois plus élevé que ceux des meilleurs jeux de stratégie du marché.

L'équipe de Million Victories est désormais spécialisée dans l'acquisition de joueurs grâce à des stratégies de publicités innovantes, atteignant un ratio CAC/LTV de près de 4 : 1 sur 36 mois. Ces succès ont été réalisés malgré un marché mobile compétitif qui est en difficulté depuis quelques années.

Million Lords offre une expérience de jeu unique combinée à un excellent marketing qui nous permet de faire la différence",

a déclaré Benoît Ducrest, fondateur de Million Victories.

"Nous avons probablement les meilleurs KPI de tous les jeux mobiles core actuellement."

Pour l'avenir, Million Victories vise un succès encore plus grand grâce aux stratégies suivantes : Une expansion accélérée dans de nouvelles régions géographiques, notamment les marchés MENA et asiatiques, ainsi que le lancement du jeu sur de nouvelles plateformes pour atteindre un public encore plus large. Des systèmes d'événements saisonniers améliorés et automatisés permettent des événements plus fréquents et diversifiés, tels que le prochain événement Soleil et Lune qui arrivera le 19 Juin en jeu.

Nous avons atteint 3 millions de téléchargements, mais ce n'est que le début. Million Lords a le potentiel de dépasser les 100 millions de téléchargements",

a ajouté Benoît Ducrest.

"Nous prévoyons d'améliorer continuellement le jeu et d'accélérer nos efforts marketing pour dépasser un milliard de dollars de revenus cumulés avec Million Lords."