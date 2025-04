Don't Nod - Résultats annuels 2024

Des produits d'exploitation économiques et un EBITDA économique impactés par les contre-performances commerciales des lancements 2023 et 2024 dans un marché extrêmement compétitif et concentré

Des résultats fortement dégradés par l'ajustement comptable de la valeur du portefeuille, sans effet sur la trésorerie

Une position de trésorerie consolidée solide de 32,9 M€

Une exécution de sa stratégie avec un recentrage autour de 3 lignes de production pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats annuels consolidés 2024 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et sont en cours d'émission de leurs rapports. Le rapport financier 2024 sera publié dans les prochains jours, et au plus tard le 30 avril 2025.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod, déclare :

Les résultats 2024 reflètent des performances en-deçà de nos attentes sur les dernières productions, malgré une réception critique très positive. Ils intègrent également un ajustement comptable de la valeur de notre portefeuille, sans impact sur la trésorerie. Dans un contexte de recentrage et de transformation, nous avons également dû engager un plan d'économies structurant, visant à concentrer nos efforts sur 3 lignes de production. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de sécuriser les ressources du Groupe et de renforcer sa capacité à évoluer dans un environnement de plus en plus compétitif et sélectif.

Nous poursuivons activement nos démarches pour sécuriser le financement de nos futures productions, tout en étudiant des opportunités autour de licences reconnues détenues par des géants de l'industrie du divertissement. Résolument tourné vers l'avenir, nous restons pleinement mobilisés pour exécuter notre stratégie afin de renforcer notre compétitivité, d'améliorer notre rentabilité et de créer une valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes."

Activité de l'exercice 2024

Au titre de l'exercice 2024, Don't Nod affiche un recul de 25% de ses produits d'exploitation économiques, qui s'élèvent à 23,9 M€ contre 32,1 M€ en 2023. Cette évolution traduit :

Une progression de 14% des ventes à 3,2 M€, principalement portée par le back catalogue (Vampyr et la licence Life is Strange) et les contributions de Jusant (sorti fin octobre 2023) et Banishers : Ghosts of new Eden (sorti mi-février 2024) ;

Une absence de revenus au titre du développement illustrant l'achèvement de Banishers : Ghosts of new Eden et l'absence de nouveaux projets en coproduction engagés sur la période ;

Une baisse de la production immobilisée (-6,2 M€, à 20,6 M€) qui reflète les décisions issues de la revue complète des actifs avec la mise en pause temporaire de 2 projets (P12 et P13), et le retrait total de P10 ne répondant plus aux critères d'activation comptable ainsi que de la conception de P14 de l'actif immobilisé (6,0 M€).

Des résultats fortement dégradés par l'ajustement comptable de la valeur du portefeuille, sans effet sur la trésorerie

Comme annoncé, les comptes 2024 reflètent à la fois la contre-performance commerciale de certains jeux et l'impact comptable des décisions prises pour faire face à un marché ultra-compétitif et sélectif.

Dans le cadre des efforts opérés, les charges de personnel[5] sont en diminution de 5%, à 24,8 M€ en 2024, et les autres charges d'exploitation sont en retrait de 9%, à 9,6 M€. Ces évolutions n'intègrent pas les effets du plan de réorganisation initié fin 2024 qui devrait se traduire par une réduction des charges opérationnelles de l'ordre de 5 M€ en année pleine, dès 2026. Par ailleurs, Don't Nod rappelle que la rationalisation du nombre de lignes de production en France permettra de préserver 5 M€ de coûts externes non engagés, dès 2025.

Les crédits d'impôts (français et canadien) sont en forte baisse, en phase avec le cycle de développement des productions (2,4 M€ en 2024 vs. 6,7 M€ en 2023). En conséquence, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) ressort à -8,5 M€ au titre de l'exercice 2024 (vs 1,7 M€ en 2023).

Les dotations aux amortissements et provisions incluent, comme annoncé lors des résultats semestriels, une dépréciation des actifs immobilisés de 33,0 M€ (sans incidence sur la trésorerie) qui se décompose comme suit :

Une dépréciation partielle de 25,3 M€ pour Jusant et Banishers : Ghost of New Eden, dont les ventes futures estimées, dans un marché particulièrement saturé, ne devraient pas permettre de générer un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir la totalité des frais de développement capitalisés au titre de ces deux jeux ;

Une dépréciation totale de 7,6 M€ au titre de la mise en pause temporaire de deux projets à Paris (P12 et P13), afin de prioriser les ressources et de maximiser les chances de succès des titres actuellement les plus prometteurs.

Ainsi, l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à -44,8 M€ au titre de l'exercice 2024 contre -11,9 M€ un an auparavant.

Au cours de l'exercice 2024, le résultat exceptionnel du Groupe ressort à -19,0 M€ contre -3,5 M€ en 2023. Cette variation intègre, entre autres, les effets liés au retrait total du projet P10 et de la conception de P14 de l'actif (18,7 M€), une provision des coûts de réorganisation (2,2 M€).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort ainsi à -64,3 M€ en 2024, contre -14,8 M€ au titre de l'exercice précédent dont plus de 50,0 M€ de charges sans impact sur la trésorerie.

Structure financière au 31 décembre 2024

Don't Nod a dégagé sur l'exercice 2024 des flux liés à l'activité négatif à hauteur de -3,3 M€ reflétant une marge brute d'autofinancement de -7,7 M€ impactée par la production non immobilisée et la baisse des crédits d'impôts.

Les investissements réalisés sur l'exercice 2024 s'élèvent à 18,7 M€ contre 27,1 M€ un an auparavant et reflètent principalement les décisions comptables liées à la revue des actifs. Ainsi, en 2024, Don't Nod a réduit sa consommation de trésorerie[6] incluant également des éléments financiers non récurrents (+1,7 M€), passant de 24,0 M€ en 2023 à 22,0 M€.

A fin décembre 2024, Don't Nod dispose d'une trésorerie brute confortable de 32,9 M€, contre 54,8 M€ au 31 décembre 2023, pour des fonds propres de 55,7 M€ et des dettes financières brutes limitées à 1,6 M€.

Poursuite de la stratégie de transformation

L'exercice 2025 démarre par des lancements de qualité porteurs de potentiel commercial à long terme :

Lost Records : Bloom & Rage, disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, a été salué par la critique. Le jeu affiche un Metacritic de 80 et un score utilisateur Steam de 92%, confirmant une nouvelle fois l'expertise de Don't Nod dans le genre de l'Aventure Narrative. Soutenu par un partenariat stratégique avec Sony, le jeu enregistre des ventes en ligne avec les prévisions, dans un marché toujours plus sélectif.

Koira, développé par Studio Tolima et édité par Don't Nod, est sorti le 1er avril 2025 sur PlayStation 5 et PC, en avance sur le calendrier initial, avec un Metacritic de 80, confirmant un très haut niveau de qualité.

Enfin, The Lonesome Guild, développé par Tiny Bull Studios et annoncé lors de l'IDXbox IGN FanFest, est attendu pour la fin de l'année 2025.

Par ailleurs, Don't Nod poursuit également le développement de 2 Propriétés Intellectuelles internes (P10 et P14), dans la continuité de sa feuille de route.

Conformément à sa stratégie de transformation, Don't Nod s'attache à sécuriser ses flux opérationnels et à consolider son modèle autour de six axes prioritaires :

Concentrer les efforts sur les trois genres d'excellence du studio : Action-RPG, Aventure Narrative et Action-Aventure, afin de maximiser les chances de succès des titres à fort potentiel,

Renforcer le rôle du comité éditorial afin de mieux répondre aux attentes du marché

Retrouver plus d'agilité organisationnelle,

Aligner les technologies pour gagner en efficacité,

Sécuriser le financement des productions,

Saisir les opportunités de partenariats sur des IP à succès, non détenues par le Groupe, pour diversifier les sources de revenus tout en limitant les risques.

Avec un catalogue 12 jeux déjà commercialisés, Don't Nod reste résolument engagé à exécuter sa stratégie de transformation, visant à renforcer sa compétitivité, améliorer sa rentabilité et favoriser la création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Annexe - Tableau de Flux de Trésorerie simplifié