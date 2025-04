Don't Nod fait le point sur l'exécution de sa stratégie pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché

Une stratégie d'adaptation alignée sur les évolutions du marché

Comme précédemment annoncé, dans le cadre du projet de réorganisation, Don't Nod a conclu un accord avec les représentants du personnel, validé par l'administration du travail, afin de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan, actuellement en cours, se déroule conformément aux annonces et vise à limiter autant que possible les départs contraints. A terme, 59 suppressions de poste sont programmées, dont 12 départs non remplacés intervenus depuis l'annonce.

Le Groupe rappelle que la réduction des charges opérationnelles devrait être de l'ordre de 5 M€ en année pleine, tout en préservant 5 M€ de coûts externes non engagés à la suite de la rationalisation du nombre de lignes de production en France. Par ailleurs, plus de 90% des coûts exceptionnels de réorganisation estimés à ~2,6 M€, seront provisionnés dans les comptes au 31/12/2024.

Enfin, dans le cadre de la clôture des comptes au 31 décembre 2024, la revue de la production immobilisée est en cours de finalisation. Le communiqué de presse relatif aux comptes consolidés du Groupe sera ainsi publié le 16 avril 2025 à la clôture des marchés.

Un pipeline de lancements riche sur 2025

Aujourd'hui, dans le cadre de sa stratégie d'adaptation et de recentrage sur les Propriétés Intellectuelles offrant le meilleur potentiel de retour sur investissement à court et moyen termes, les équipes de Don't Nod sont mobilisées sur plusieurs sorties :

Koira : Développé par Studio Tolima et édité par Don't Nod, le jeu est sorti le 1er avril 2025 sur PlayStation 5 et PC, en avance sur le calendrier initial. Ce jeu promet une expérience émotionnelle et artistique marquante.

: Développé par Studio Tolima et édité par Don't Nod, le jeu est sorti le 1er avril 2025 sur PlayStation 5 et PC, en avance sur le calendrier initial. Ce jeu promet une expérience émotionnelle et artistique marquante. Lost Records : Bloom & Rage Tape 2 : La seconde partie, "Rage", est prévue pour le 15 avril 2025, poursuivant une histoire immersive qui explore l'amitié et les souvenirs enfouis. La première partie de cette aventure narrative, "Bloom", disponible depuis le 18 février 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, a reçu un accueil très positif de la part des joueurs et de la critique.

: La seconde partie, "Rage", est prévue pour le 15 avril 2025, poursuivant une histoire immersive qui explore l'amitié et les souvenirs enfouis. La première partie de cette aventure narrative, "Bloom", disponible depuis le 18 février 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, a reçu un accueil très positif de la part des joueurs et de la critique. The Lonesome Guild : Développé par Tiny Bull Studios et annoncé lors de l'IDXbox IGN FanFest, ce jeu d'aventure singulier est attendu pour la fin de l'année 2025.

Trésorerie disponible préservée au 31 décembre 2024

Dans cette phase de transformation stratégique et de focalisation sur les prochains jeux, le Groupe maintient une gestion rigoureuse de sa trésorerie. Ainsi, au 31 décembre 2024, Don't Nod affiche une position de trésorerie consolidée solide de 32,9 M€ (54,8 M€ à fin 2023), offrant une visibilité financière au-delà des 12 prochains mois.

Le Groupe poursuit également ses discussions pour sécuriser les financements de ses productions en cours et dont les sorties s'étalent au-delà des 12 prochains mois. Par ailleurs, des collaborations externes sur des Propriétés Intellectuelles à succès détenues par des partenaires pourraient être envisagées afin de diversifier et sécuriser les sources de revenus.

Don't Nod demeure fermement engagé à exécuter sa stratégie de transformation, visant à renforcer sa compétitivité, améliorer sa rentabilité et favoriser la création de valeur pour ses actionnaires.