Don't Nod - Activité 2023 : hausse des produits d'exploitation économiques portés par l'accélération des développements des futurs jeux

Des produits d'exploitation économiques à 32,1 M€, en croissance de 6,8% portés par la forte progression de +16,8% de la production immobilisée à 26,8 M€, valorisant la création de 11 Propriétés Intellectuelles internes et externes

Des ventes multipliées par 3 à 2,9 M€ illustrant la bonne performance du back catalogue et les premières ventes de Jusant

Ajustement de la valeur du portefeuille et recentrage des lignes de production pour capitaliser sur l'expertise de Don't Nod autour de 3 genres majeurs

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, publie ses produits d'exploitation économiques pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Données consolidées en K€, en cours d'audit 2022 2023 Chiffre d'affaires 7 049 5 240 - dont développement 6 110 2 355 - dont ventes 939 2 885 Production immobilisée(1) 22 964 26 825 Total produits d'exploitation économiques2 (PEE) 30 012 32 065

Conformément à notre feuille de route, nous avons assuré en 2023 la montée en puissance du line-up le plus dense de l'histoire de Don't Nod pour un ambitieux cycle de lancements. Cette phase nous a permis d'explorer de nouveaux genres et d'étendre nos expertises jusqu'à l'édition de studios tiers.

A l'avenir, nous souhaitons capitaliser sur le retour d'expérience de ce cycle et recentrer nos forces autour de nos 3 genres d'excellence avec un modèle d'édition équilibré afin de maximiser les revenus issus de nos Propriétés Intellectuelles tout en maîtrisant nos engagements financiers. "

a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod.

Activité 2023

Au titre de l'exercice 2023, Don't Nod affiche une progression de 6,8% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 32,1 M€ contre 30,0 M€ en 2022. Cette évolution reflète :

Une multiplication par 3 des ventes, principalement portée par la dynamique du back catalogue (Vampyr et la licence Life is Strange) et la contribution de Jusant, sorti fin octobre 2023 ;

Une hausse de 16,8% de la production immobilisée, à 26,8 M€, illustrant la montée en puissance des productions du line-up à horizon 2025 et au-delà ;

Des revenus au titre du développement en retrait de 61,4%, illustrant l'achèvement du développement de Banishers : Ghosts of new Eden.

Comme précédemment évoqué, Don't Nod a évolué en 2023 dans un marché fortement concurrentiel et saturé, conduisant au report sur l'exercice en cours de la sortie de Banishers : Ghosts of New Eden. Par ailleurs, Harmony : the Fall of Reverie, qui a connu un succès critique (75/100 sur Metacritic(3)) confirmant la qualité du jeu, a souffert de cet environnement impactant les revenus générés à court terme et son potentiel économique.

Dans ce contexte, Don't Nod a décidé de revoir la valeur comptable des Propriétés Intellectuelles inscrites à son bilan et de déprécier notamment une partie de ses actifs immobilisés à hauteur de 10,5 M€, sans incidence sur la trésorerie. En dehors de cet élément, l'EBIT Economique(4) 2023 ressortirait à environ -1,4 M€.

Perspectives et développement

Dès ce début d'exercice 2024, Don't Nod enregistre de nouveaux succès critiques confirmant la qualité des Propriétés Intellectuelles développées. Ainsi, Jusant, a remporté le prix du Meilleur Univers Sonore lors de la cérémonie des Pégases 2024 et est nommé aux prestigieux British Academy Games Awards (Bafta) dans la catégorie Nouvelle Propriété Intellectuelle. Enfin, Banishers : Ghosts of New Eden, le nouvel Action-RPG narratif du studio, lancé le 13 février a obtenu une note de 80/100 sur Metacritic ainsi qu'une réception positive de 87% de la part des joueurs sur Steam.

2024 marquera également la sortie de Lost Records : Bloom & Rage, le premier jeu développé par le studio de Montréal et les créateurs à l'origine de Life is Strange. Au total, Don't Nod dispose de sept projets en cours, dont cinq développés en interne et deux projets développés en externe.

Au-delà, grâce au retour d'expériences des récents lancements et à une structure financière solide avec une trésorerie disponible qui s'élève à 54,3 M€(5) à fin 2023, Don't Nod poursuivra sa stratégie de développement qui vise à :