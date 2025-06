Rematch, du studio français Sloclap, passe le million de ventes en un week-end

Sloclap a annoncé, la semaine dernière, que son jeu de football en ligne Rematch avait dépassé le million de joueurs et joueuses à peine 24 heures après sa sortie. Mieux, le studio révèle aujourd'hui que le jeu s'est vendu à plus d'un million d'unités pour son premier weekend sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Rematch a également dépassé les 2,5 millions de joueurs et joueuses sur toutes les plateformes pendant le weekend.

Pour celles et ceux qui aiment compter les points, cela correspond à…

11,78 millions de matchs joués

58,58 millions de buts marqués

33,54 millions de passes décisives (c'est pas assez, lâchez un peu le ballon ! )

et 69,12 millions d'arrêts pour les gardiens

C'est pas mal du tout !

Disponible depuis le 19 juin dernier, Rematch transpose le 'beau jeu' en jeu vidéo. Contrôlez un joueur unique dans des joutes endiablées en 3v3, 4v4 ou 5v5 et profitez de la vue à la troisième personne pour construire des actions de légende dans des arènes incroyables. Pas de faute, pas de hors-jeu, pas de VAR : chaque match est un condensé de football total intense, où la prise de décision dans l'instant et la construction du jeu en équipe sont la clé du succès.

