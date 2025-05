Tencent enregistre une solide croissance au premier trimestre 2025, portée par le jeu vidéo et l'intelligence artificielle

Tencent vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre 2025, marqués par une croissance continue de ses revenus et une forte dynamique dans ses activités liées au jeu vidéo, à la publicité et aux services cloud. Le groupe met également en avant des investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle.

Résultats financiers en hausse

Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 180 milliards de RMB (environ 25,1 milliards de dollars), en hausse de 13 % par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net non-IFRS atteint 61,3 milliards de RMB (+22 %). Le résultat opérationnel ajusté progresse de 18 %, avec une marge de 39 %.

Les dépenses d'investissement ont bondi de 91 %, pour atteindre 27,5 milliards de RMB, reflétant l'effort d'innovation de Tencent, notamment dans le domaine de l'IA.

Une activité jeu vidéo toujours dominante

Les revenus issus des services à valeur ajoutée (VAS), incluant les jeux vidéo, ont atteint 92,1 milliards de RMB (+17 %). Les jeux domestiques enregistrent une croissance de 24 %, avec des performances records pour des titres comme Honour of Kings, CrossFire Mobile, Peacekeeper Elite, DnF Mobile ou encore Delta Force, qui a atteint 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en avril.

À l'international, les jeux Brawl Stars, Clash Royale et PUBG Mobile contribuent à une hausse de 23 % des revenus jeux hors Chine.

Intelligence artificielle et publicité

Tencent a intégré des fonctionnalités d'IA générative dans Weixin (WeChat), avec des outils d'aide à la création pour les développeurs et créateurs de contenu. Son IA Yuanbao est désormais accessible comme contact Weixin, et des modèles de langage alimentent les recherches et la génération d'images dans les comptes officiels.

Le segment "Marketing Services" (ex-publicité en ligne) affiche une croissance de 20 %, porté par la monétisation accrue des vidéos, mini-programmes et services de recherche dans Weixin. L'amélioration des technologies publicitaires via l'IA (création d'images, édition vidéo, avatars numériques, etc.) renforce cette dynamique.

Musique, vidéo et services cloud

Tencent Music reste en tête du marché chinois du streaming musical avec 123 millions d'abonnés. Tencent Video compte quant à lui 117 millions d'abonnés payants. Le cloud de Tencent continue de dominer le secteur audiovisuel chinois en termes de revenus pour la 7e année consécutive.

Perspectives

Selon Ma Huateng, président-directeur général de Tencent :

Nos revenus de qualité soutiennent nos investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle. Ces technologies créent de la valeur pour les utilisateurs et ouvriront de nouvelles perspectives à long terme pour notre groupe."

