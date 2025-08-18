Débloquer les revenus des jeux : comportement des joueurs et tendances de paiement en Occident Livre blanc Newzoo & Tebex

Découvrez comment les joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe dépensent dans les jeux : ce qu'ils achètent, comment ils paient et pourquoi cela est important.

L'Amérique du Nord en tête des dépenses des joueurs : Les joueurs nord-américains dépensent en moyenne 324,9 $ par an, contre 125,4 $ en Europe, ce qui montre un fort potentiel de monétisation.

: Les joueurs nord-américains dépensent en moyenne 324,9 $ par an, contre 125,4 $ en Europe, ce qui montre un fort potentiel de monétisation. Les dépenses dans les jeux sont prédominantes : Les DLC, les microtransactions et les abonnements génèrent des revenus importants, les achats se répartissant entre les bonus, les skins et les devises.

: Les DLC, les microtransactions et les abonnements génèrent des revenus importants, les achats se répartissant entre les bonus, les skins et les devises. Les paiements alternatifs gagnent du terrain : Les paiements différés et les cryptomonnaies affichent des valeurs de transaction plus élevées en Occident, tandis que les cartes et les portefeuilles électroniques restent en tête en termes de volume global.

Chiffre d'affaires mondial par région en 2025

Nos revenus englobent les dépenses des consommateurs en matière de jeux : copies physiques et numériques de jeux complets, dépenses dans les jeux et services d'abonnement tels que Xbox Game Pass.

Les revenus mobiles excluent la publicité. Nos estimations excluent les taxes, le commerce d'occasion ou les marchés secondaires, les revenus publicitaires générés dans et autour des jeux, les consoles et le matériel périphérique, les services B2B, ainsi que le secteur des jeux d'argent et des paris en ligne.

