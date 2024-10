Jeux vidéo : l'accessibilité en questions

Dans le cadre du Martinique Games Festival, cette conférence aborde un enjeu crucial de l'industrie du jeu : l'accessibilité pour tous. Animée par trois experts, elle propose un panorama complet des innovations et des défis liés à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'univers du jeu, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de jeux de société traditionnels.

L'objectif de cette rencontre est de mettre en lumière les technologies, les outils et les pratiques qui rendent les jeux plus accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques. Les intervenants explorent les dispositifs d'interface adaptatifs, les logiciels de personnalisation et les options de contrôle qui permettent à chacun de profiter d'une expérience de jeu optimale, quel que soit son handicap.

Les conférenciers présentent des outils et des solutions déjà déployés, comme les contrôleurs adaptatifs et les options de personnalisation des jeux, qui permettent aux joueurs d'adapter leur expérience en fonction de leurs besoins.

Ils discutent des obstacles techniques et des enjeux de conception que représente l'intégration des fonctionnalités d'accessibilité dès les premières étapes de développement d'un jeu. Les témoignages de joueurs en situation de handicap sont au coeur des discussions, soulignant l'impact positif des innovations actuelles tout en orientant les améliorations futures.

En résumé, cette conférence est une invitation à repenser le jeu comme un espace ouvert et accessible, un lieu de plaisir et de partage pour tous, sans exception. Elle témoigne de l'engagement croissant de l'industrie pour rendre le jeu universellement inclusif.

Avec

Richard Dupas-Renaud, chef de projet au Techlab APF France handicap

Stéphane Laurent - Chef de projet Testing de Cap Game

David Combarieu - Président de Handigamers

Modération Emmanuel Forsans - Directeur général de l'AFJV (Agence française pour le jeu vidéo)