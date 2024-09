Steam bat un nouveau record avec plus de 33 millions de joueurs simultanés

La plateforme de jeux vidéo Steam a franchi un nouveau cap historique en enregistrant un nombre record de joueurs connectés simultanément. Plus de 33 millions d'utilisateurs étaient en ligne au même moment (c'est plus que la population totale de certains pays européens).

Cette hausse significative du nombre de joueurs s'explique en partie par la popularité croissante de certains titres phares. Le lancement récent de "Counter-Strike 2" a attiré une multitude de joueurs, contribuant fortement à ce pic de connexions. De plus, des jeux comme "Dota 2" et "PUBG : Battlegrounds" continuent de maintenir une base de joueurs active et engagée. Voir les titres les plus populaires.

Malgré le succès incontestable des consoles de jeu telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X, le jeu sur PC connaît une croissance sans précédent. Les performances améliorées des ordinateurs personnels, combinées à une offre diversifiée de jeux disponibles sur des plateformes comme Steam, rendent le jeu sur PC plus accessible et attractif que jamais.

Cette tendance témoigne de l'évolution des habitudes de jeu des consommateurs. La flexibilité offerte par le PC, tant au niveau matériel que logiciel, séduit de plus en plus de joueurs. De plus, les initiatives comme les soldes saisonnières de Steam et les offres groupées de jeux encouragent les utilisateurs à enrichir leur bibliothèque de titres.

Il est probable que l'arrivée de Call of Duty : Black Ops 6, attendue le mois prochain, continue de hisser la plateforme vers de nouveaux sommets.

