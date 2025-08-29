Rapport Newzoo 2025 sur le marché japonais des jeux vidéo

Nous sommes ravis de partager cette édition spéciale de notre rapport sur le marché japonais, créé pour la ukie's Virtual Trade Mission : Japan. Destiné aux développeurs de jeux, aux éditeurs et aux leaders de plateformes, ce rapport est un guide pratique pour naviguer sur le marché japonais des jeux vidéo, très lucratif, riche sur le plan culturel et extrêmement concurrentiel.

S'appuyant sur les données de la plateforme Newzoo, ce rapport explore le paysage japonais des jeux sur PC et console, couvrant la taille du marché, les données démographiques des joueurs, leurs motivations et les tendances comportementales marquantes. Que vous vous lanciez pour la première fois au Japon ou que vous souhaitiez étendre votre présence, ces informations vous aideront à prendre des décisions stratégiques plus éclairées.

Ce que vous apprendrez :

Comment le Japon contribue à hauteur de 9,1 % aux revenus mondiaux du jeu vidéo, alors qu'il ne représente que 2,2 % de la base mondiale de joueurs

Ce qui motive les joueurs japonais : préférences pour le jeu en solo, attrait des scénarios et habitudes en matière de plateformes

Les genres et les franchises qui suscitent l'engouement des joueurs, des favoris de Nintendo aux succès coopératifs sur PC

Pourquoi il est essentiel de comprendre les nuances locales et la dynamique du marché pour assurer la pérennité

P.S. Emmanuel Rosier a récemment présenté ces informations en direct lors de la ukie's Virtual Trade Mission : Japan. Vous pouvez regarder la session ici pour obtenir plus de contexte.

Accéder au rapport complet (PDF - 37 pages - Anglais)