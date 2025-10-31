Qui joue vraiment en France ? Le CNC publie une étude inédite sur les publics du jeu vidéo

A l'occasion de la Paris Games Week 2025, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a dévoilé une étude complète intitulée "Les publics du jeu vidéo en France". Menée par l'institut Toluna, cette enquête s'intéresse aux pratiques, aux profils et aux perceptions des joueurs français, à travers une approche à la fois quantitative et qualitative.

Basée sur un échantillon représentatif de personnes âgées de 4 ans et plus, l'étude permet de mieux comprendre qui joue, comment, sur quels supports, avec quelles motivations et quels freins. Elle met également en lumière des sujets sensibles comme la toxicité en ligne, la représentation des genres, l'acceptation des microtransactions ou encore les attentes vis-à-vis de l'IA et de la réalité virtuelle.

Quelques enseignements clés

Près de 3 Français sur 4 jouent à des jeux vidéo ou mobiles, une pratique largement répandue chez les 11-24 ans.

Le sentiment d'appartenance à la communauté des "gamers" reste modéré, en partie à cause des stéréotypes persistants.

Le public se divise en plusieurs segments (casual, midcore, hardcore, lower, ...), avec des habitudes et préférences très différenciées.

Les dépenses dans les jeux varient selon le niveau d'engagement, mais les modèles freemium restent globalement acceptés.

Un tiers des joueurs déclare jouer moins qu'il y a deux ans, évoquant le manque d'originalité ou la toxicité en ligne comme raisons principales.

Les jeux français bénéficient d'une image positive, notamment pour leur narration, leur sensibilité artistique et leur lien avec l'histoire.

L'étude complète est disponible en trois volets

Présentation synthétique des résultats

Rapport quantitatif

Rapport qualitatif

A consulter sur le site du CNC "Les publics du jeu vidéo en France"