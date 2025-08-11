Le marché des jeux vidéo en hausse de 22% au USA en juin 2025

En juin 2025, les dépenses totales prévues aux Etats-Unis en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,7 milliards de dollars, selon Circana. Les dépenses cumulées depuis le début de l'année ont atteint 27,5 milliards de dollars, soit 2 % de moins que le rythme de 2024.

Faits marquants concernant le matériel

Les dépenses en matériel ont augmenté de 249 % en juin par rapport à l'année dernière, pour atteindre 978 millions de dollars. Il s'agit d'un record pour le mois de juin, dépassant les 608 millions de dollars atteints en juin 2008.

La Nintendo Switch 2 s'est vendue à 1,6 million d'unités en juin, ce qui représente le meilleur mois de lancement pour une console de jeux vidéo dans l'histoire des Etats-Unis. Le précédent record était détenu par la PlayStation 4, avec 1,1 million d'unités vendues en novembre 2013.

La Nintendo Switch 2 a été la console de jeux vidéo la plus vendue en juin, tant en nombre d'unités qu'en dollars, tandis que la PlayStation 5 reste la console la plus vendue depuis le début de l'année, selon ces deux critères.

Faits marquants concernant les jeux

Les dépenses en contenu vidéoludique ont augmenté de 6 % en juin par rapport à l'année dernière, pour atteindre 4,4 milliards de dollars. Cette augmentation est due à une hausse de 19 % du contenu pour consoles, principalement due au lancement de la Nintendo Switch 2.

Les dépenses en abonnements à des jeux vidéo non mobiles ont augmenté de 32 % par rapport à juin 2024, pour atteindre 562 millions de dollars. Il s'agit d'un record historique pour un seul mois.

Elden Ring : Nightrein est resté le jeu vidéo premium le plus vendu du mois, tandis que Death Stranding 2 : On the Beach s'est classé deuxième. Les ventes physiques de Mario Kart World se sont classées troisième. (Veuillez noter que les ventes de logiciels vendus avec du matériel ne sont pas incluses dans le classement des titres les plus vendus).

82 % des acheteurs de Nintendo Switch 2 au cours du mois de juin ont également acquis Mario Kart World, soit via la vente d'un nouveau jeu physique, soit dans le cadre du pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (à l'exclusion des versions numériques autonomes).

Stellar Blade est passé de la 185e place il y a un mois à la 5e place du classement des jeux les plus vendus en juin après sa sortie sur PC, tandis que Cyberpunk 2077 s'est classé 18e en juin après avoir occupé la 427e place il y a un mois lors de ses débuts sur Nintendo Switch 2.

Dans le domaine du contenu mobile, Sensor Tower rapporte que les 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis en juin, en termes de dépenses des consommateurs, et leur classement par rapport à mai sont les suivants : Monopoly Go ! , Royal Match, Last War : Survival, Candy Crush Saga, Whiteout Survival, Pokémon Go (+7), Township (-1), Coin Master, Clash Royale (+2) et Royal Kingdom (+5).

"Pokémon Go a organisé son Pokémon Go Fest annuel, qui génère traditionnellement l'une des plus fortes hausses de revenus de l'année. La hausse de cette année semble comparable à celle de l'année dernière", a déclaré Sam Aune de Sensor Tower. "Clash Royale a subi une refonte économique importante au début de l'année, supprimant les minuteries des coffres au profit de récompenses instantanées après les combats, et a connu une croissance significative depuis lors. Cela semble être le moteur de la récente croissance incroyable de Clash Royale, qui lui a permis d'entrer dans le top 10 américain pour la première fois depuis des années."

Faits marquants concernant les accessoires

Les dépenses en accessoires ont atteint 293 millions de dollars en juin, un record historique pour un mois de juin. Le précédent record était de 247 millions de dollars, atteint en juin 2021.

La manette Nintendo Switch 2 Pro a atteint un taux d'attachement de 32 % par rapport à la console Nintendo Switch 2 au cours du mois de son lancement et a été l'accessoire le plus vendu en juin en termes de dollars.

Télécharger le rapport (PDF en anglais)