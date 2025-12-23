Atari enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025-2026

Atari a publié ses résultats semestriels pour la période close au 30 septembre 2025, marqués par une progression soutenue de son activité et une amélioration de ses principaux indicateurs opérationnels. Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 18,9 millions d'euros sur le semestre, en hausse de 38 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Image : System Shock 2 : 25th Anniversary Remaster

Cette croissance intègre pour la première fois la contribution de Thunderful Group, dont Atari est devenu actionnaire majoritaire à hauteur de 81,7 % à l'issue d'un investissement de 50 millions de couronnes suédoises (environ 4,5 millions d'euros). Hors Thunderful, le chiffre d'affaires d'Atari s'établit à 17,1 millions d'euros, en progression de 25 % sur un an.

Une activité jeux toujours dominante

Le pôle jeux vidéo demeure le principal moteur de l'activité, avec 15,6 millions d'euros de revenus sur le semestre, soit une hausse de 31 % sur un an. Cette performance repose sur un calendrier de sorties soutenu, mêlant nouvelles productions et exploitation du catalogue, ainsi que sur des partenariats avec des plateformes de distribution et des services par abonnement.

Parmi les lancements marquants figurent System Shock 2 : 25th Anniversary Remaster, plusieurs titres issus du catalogue Atari, ainsi que la poursuite du développement de collections et de projets éditoriaux autour de licences tierces. Le groupe souligne également la montée en puissance de ses studios spécialisés dans le remastering et l'édition patrimoniale.

Chiffres clés - Atari, 1er semestre 2025-2026

- Chiffre d'affaires : 18,9 M€ (+38 % sur un an)

- Chiffre d'affaires hors Thunderful : 17,1 M€ (+25 %)

- Revenus jeux vidéo : 15,6 M€ (+31 %)

- Revenus hardware : 1,8 M€ (contre 0,8 M€ un an plus tôt)

- Revenus licences : 1,4 M€ (+40 %)

- Perte opérationnelle courante : -2,6 M€ (vs -2,8 M€)

- Résultat net : -6,4 M€ (vs -8,3 M€)

- Flux de trésorerie opérationnel : +1,8 M€

- Objectif annuel confirmé : ~60 M$ de chiffre d'affaires (exercice 2025-2026)

Forte progression du hardware et des licences

Les revenus issus du hardware atteignent 1,8 million d'euros, contre 0,8 million d'euros un an plus tôt, portés par l'expansion de la gamme Atari "Plus" et la vente directe de consoles et périphériques. Les activités de licences progressent également, avec 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 40 %, soutenues par de nouveaux produits dérivés et partenariats.

Amélioration des résultats opérationnels

Atari affiche une amélioration sensible de ses résultats. La perte opérationnelle courante est ramenée à -2,6 millions d'euros, contre -2,8 millions d'euros un an plus tôt, malgré l'intégration de Thunderful. Hors contribution de cette dernière, la perte opérationnelle courante se réduit à -1,5 million d'euros. Le résultat net reste négatif à -6,4 millions d'euros, mais s'améliore par rapport à la perte de -8,3 millions d'euros enregistrée l'an dernier.

Le groupe souligne également un flux de trésorerie opérationnel positif de 1,8 million d'euros sur le semestre, traduisant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Perspectives confirmées pour l'exercice

Dans un contexte saisonnier favorable au second semestre, Atari confirme viser un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions de dollars pour l'exercice clos en mars 2026. Le groupe anticipe une activité plus soutenue sur la fin de l'exercice, portée par les sorties prévues, la période des fêtes et la contribution accrue de Thunderful.

Atari indique par ailleurs poursuivre une stratégie de croissance sélective, combinant acquisitions ciblées, investissements minoritaires et renforcement de son portefeuille de propriétés intellectuelles.

Consulter le communiqué officiel (en anglais)