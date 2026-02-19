Voodoo enregistre +16 % de croissance en 2025 et accélère sa diversification

Après une année 2024 record, Voodoo poursuit en 2025 sa dynamique de croissance et confirme sa forte rentabilité dans un marché toujours plus compétitif :

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 778 millions de dollars, en croissance de +16 % sur un an.

Voodoo est la plus grande scale-up française en termes de chiffre d'affaires et de profit.

Le portefeuille de jeux existants de Voodoo a crû de 6% en 2025, un signal fort qui montre que Voodoo a constitué des franchises fortes et n'est plus dépendant de la création de nouveaux produits pour faire grossir son chiffre d'affaires.

La relance de BeReal est en bonne voie : revenus de 30 millions €, stabilisation de l'audience en France, et croissance de l'audience au Japon.

Voodoo s'appuie sur une audience mondiale de 169 millions d'utilisateurs actifs mensuels (+12%) et 1,5 milliard d'installations annuelles.

Du hyper-casual à des franchises résilientes

Chaque année, l'entreprise teste plus de 2000 prototypes de jeu, avec ses 200 partenaires à travers le monde. La sélection est désormais plus exigeante : seuls 4 jeux vont voir réellement le jour, et devenir des franchises durables, pilotées par des équipes qui les feront évoluer pendant des années.

Grâce à cette nouvelle stratégie, nos jeux grandissent chaque année, 6% en 2025. Cela marque une rupture profonde, quand on sait qu'auparavant, durant l'ère du hyper-casual, le portefeuille de jeux existant était en décroissance de 40% chaque année, nécessitant de sortir sans cesse de nouveaux jeux pour maintenir le chiffre d'affaires.

Photo : Alexandre Yazdi - Président de Voodoo

Une accélération dans le casual gaming

Cette montée en puissance des franchises s'appuie sur un repositionnement stratégique assumé vers le casual gaming, désormais coeur de la création de valeur du groupe. En 2025, les jeux Casual de Voodoo génèrent 653 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit près de 90 % de l'activité gaming, confirmant la réussite de cette transition. À titre de comparaison, les jeux hypercasual, qui représentaient encore 50 % du chiffre d'affaires en 2021, occupent désormais une place marginale dans le portefeuille du groupe.

Ce virage positionne Voodoo sur un marché structurellement plus profond et plus résilient : estimé à 40 milliards de dollars, le marché du casual gaming offre des perspectives de croissance à long terme.

Entre 2020 et 2025, l'activité Casual de Voodoo a enregistré une croissance annuelle moyenne de +27 %, portée par la montée en puissance de jeux plus engageants et mieux monétisés. Cette dynamique reflète l'évolution du modèle du groupe vers des franchises à cycles de vie plus longs, offrant une création de valeur accrue et une meilleure visibilité sur la croissance à moyen et long terme.

Pour 2026, Voodoo renforce encore ses capacités industrielles afin d'accompagner cette ambition. Le groupe prévoit d'augmenter le nombre de prototypes testés chaque année, de 2 000 à 3 000, tout en élargissant son réseau de studios live, qui passera de 8 à 14 entités dédiées à l'accélération et au scaling des produits les plus performants.

L'ambition est de créer des produits leaders du secteur, et de marquer l'histoire du jeu vidéo sur mobile.

Une diversification maîtrisée dans les applications sociales

En parallèle de son activité historique dans le jeu mobile, Voodoo poursuit sa stratégie de diversification dans les applications sociales. Après une phase d'intégration et d'investissement engagée en 2024, BeReal entre désormais dans une nouvelle étape de son développement, marquée par une montée en puissance de la monétisation, passant de 0 au moment de l'acquisition à 30m€.

BeReal poursuit sa trajectoire de développement en se concentrant prioritairement sur l'amélioration de la qualité du produit et de l'expérience utilisateur. Cette dynamique est également soutenue par des performances solides à l'international, et particulièrement au Japon. En 2025, BeReal a ainsi réalisé 30 millions d'euros de revenus, confirmant la pertinence de sa stratégie de développement.

Les investissements engagés à ce stade visent un objectif clairement identifié : atteindre la rentabilité à horizon 2027, tout en posant les bases d'une plateforme durable et générationnelle.

Nous avons depuis douze ans posé des fondations solides chez Voodoo : une profonde culture produit, une exigence élevée sur l'humain et les sujets opérationnels, des compétences et outils technologiques marketing les plus évolués du monde. Ces éléments nourrissent notre croissance actuelle sur le segment du gaming naturellement, mais également sur nos applications sociales, et demain plus largement sur tous les contenus divertissants que les utilisateurs du monde entier consomment sur leur smartphone."

Alexandre Yazdi - Président