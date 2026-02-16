2026 sera une année charnière pour les jeux vidéo selon Circana

L'industrie américaine du jeu vidéo aborde l'année 2026 avec la possibilité d'atteindre un nouveau record en termes de dépenses des consommateurs, après une année de légère croissance tirée par les nouveaux matériels, l'augmentation des abonnements et la forte demande des joueurs sur toutes les plateformes. Selon le dernier rapport de Circana sur la dynamique du marché des jeux vidéo, les dépenses totales des consommateurs américains en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont atteint 60,7 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2024.

Circana prévoit que les dépenses de l'industrie américaine du jeu vidéo augmenteront de 3 % pour atteindre 62,8 milliards de dollars en 2026, dépassant le record actuel de 61,7 milliards de dollars établi en 2021. Cette croissance devrait être alimentée par la deuxième année de la Nintendo Switch 2, l'anticipation sans précédent de Grand Theft Auto VI et la vigueur continue des contenus par abonnement.

Voici les principales opportunités et les principaux défis pour l'industrie du jeu vidéo en 2026 :

Surfer sur la vague de la Nintendo Switch 2 : le lancement de la Nintendo Switch 2 a permis de compenser la baisse des dépenses en matériel informatique d'une année sur l'autre sur les autres plateformes. Devenue la console de salon la plus vendue de l'histoire des Etats-Unis après seulement sept mois sur le marché, la Switch 2 devrait connaître une accélération de sa dynamique en 2026. La vigueur continue des franchises Nintendo devrait encore stimuler les ventes de matériel et de logiciels, ainsi que l'engagement numérique.

Grand Theft Auto VI à l'origine de la hausse des ventes de logiciels : Lancé en novembre, GTA VI affiche le taux d'intention d'achat le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de Circana et pourrait entraîner une augmentation de la demande en matériel, accessoires et abonnements, tout comme d'autres succès attendus tels que Resident Evil : Requiem, Pokémon : Pokopia et Marvel's Wolverine.

Les dépenses d'abonnement restent élevées : les abonnements aux jeux vidéo ont été un point positif en 2025 et devraient continuer à progresser, les consommateurs recherchant la valeur ajoutée et l'accès à des bibliothèques de jeux étendues.

Pression sur le matériel due au coût des composants : la hausse des prix de la mémoire vive, des processeurs graphiques, des processeurs centraux et des dispositifs de stockage, alimentée par la demande des centres de données IA, pourrait limiter davantage la disponibilité et l'accessibilité financière du matériel.

Changements dans le comportement des consommateurs : les jeunes joueurs se tournent de plus en plus vers les PC et les appareils mobiles, où dominent des titres phares tels que Roblox, Minecraft et Fortnite. Si le matériel devient trop coûteux, il faut s'attendre à une augmentation du jeu sur les appareils existants, à une croissance des jeux sur PC et mobiles et à une adoption accélérée du cloud gaming.

Nouveaux perturbateurs : les Steam Machines de Valve, qui seront bientôt commercialisées, pourraient bouleverser le marché des consoles si leur prix est compétitif et si elles sont largement disponibles.

Facteurs macroéconomiques : selon les dernières conclusions du rapport Future of Video Games de Circana, lorsqu'ils envisagent une augmentation potentielle des coûts due aux droits de douane et/ou à d'autres facteurs, plus d'un tiers des consommateurs achèteraient moins de jeux au prix fort lors de leur sortie (38 %) ou attendraient plus longtemps que les jeux vidéo soient en promotion (34 %). En outre, 27 % passeraient plus de temps à jouer à des jeux gratuits.