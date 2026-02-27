Recrutement, propagande et guerre hybride : quand les jeux vidéo deviennent un outil stratégique

Le Royal United Services Institute (RUSI) publie une analyse intitulée How Russia Turns Gamers into Fighters, consacrée à l'instrumentalisation des jeux vidéo par la Russie dans le cadre de sa stratégie de guerre hybride.

Le document met en lumière l'utilisation croissante des communautés de joueurs comme vecteurs d'influence, de propagande et de recrutement militaire.

Des espaces vidéoludiques devenus "zones contestées"

Selon les auteurs, la militarisation des écosystèmes vidéoludiques n'est plus une hypothèse théorique mais une réalité documentée. Les jeux en ligne, leurs forums et leurs espaces communautaires sont décrits comme des environnements transnationaux, immersifs et relativement peu modérés, susceptibles d'être exploités à des fins d'influence.

Les plateformes de discussion associées aux jeux, notamment Discord, jouent un rôle central dans ces dynamiques. Les auteurs soulignent que les liens de confiance créés au sein de communautés de joueurs peuvent être détournés pour déplacer progressivement les échanges vers des canaux privés ou chiffrés.

Un cas emblématique de recrutement

Le rapport revient sur un cas survenu en 2024 : deux jeunes Sud-Africains, joueurs assidus du simulateur militaire Arma 3, auraient été recrutés via des échanges au sein de communautés de jeu et de serveurs Discord, avant de signer un contrat avec l'armée russe. L'un d'eux aurait été tué quelques semaines après son engagement.

Les auteurs estiment que cette méthode présente un avantage stratégique : elle permet un recrutement à l'international tout en limitant les "empreintes diplomatiques" directes, offrant une forme de déni plausible à l'Etat.

La "gamification" de la propagande

Au-delà du recrutement, l'étude décrit un investissement plus large dans le développement de jeux ou de contenus vidéoludiques à visée "patriotique", destinés à façonner les perceptions politiques, notamment auprès des jeunes publics.

Le rapport évoque également l'intégration des jeux vidéo dans des stratégies plus larges de guerre cognitive et d'influence, combinant narration militarisée, incitations économiques et exploitation des codes culturels propres aux communautés de joueurs.

Un enjeu stratégique pour les démocraties

Les auteurs concluent que les écosystèmes vidéoludiques doivent désormais être considérés comme un front à part entière de la guerre hybride contemporaine. Ils appellent à une meilleure compréhension des dynamiques propres au secteur par les autorités publiques, les plateformes et les professionnels du jeu vidéo, afin de limiter les risques d'instrumentalisation.

Consulter l'article du Royal United Services Institute (en anglais).