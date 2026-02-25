"2026 State of Gaming", le rapport de Sensor Tower sur le marché du jeu vidéo

La société d'études de marché Sensor Tower vient de publier son rapport sur le jeu vidéo, intitulé "2026 State of Gaming". Ce rapport couvre les principales tendances en matière de jeux sur PC, consoles et mobiles à partir de 2025, et se penche sur les stratégies de monétisation des jeux, les titres les plus vendus sur PC et consoles, l'essor des jeux de stratégie 4X sur mobile, et bien plus encore.

Points clés à retenir

01 - Les jeux mobiles s'orientent vers la monétisation

Alors que les téléchargements continuent de baisser et que les revenus restent stables, chaque téléchargement doit générer davantage de valeur. Il est donc d'autant plus crucial de fidéliser et de monétiser les joueurs existants.

Sur Steam, les ventes, les revenus des jeux premium et les sorties de jeux ont tous atteint de nouveaux sommets, avec une croissance tirée par les éditeurs AAA et AA dans le domaine de l'action.

Les réseaux d'applications mobiles continuent de capter la majorité des dépenses publicitaires dans le domaine des jeux mobiles, et YouTube domine les chaînes PC/consoles. La part de marché de YouTube s'est déplacée des PC/consoles vers les mobiles.

Il s'agit du jeu PC/console le plus vendu de 2025, sur un marché où règnent des titans tels que Call of Duty et Fortnite, et au cours d'une année marquée par d'autres lancements majeurs tels que Delta Force et Marvel Rivals.

La stratégie est le seul genre à avoir progressé en termes de revenus, de téléchargements et de temps passé, grâce aux jeux n° 1 et n° 2 en termes de revenus en 2025, Last War : Survival et Whiteout Survival.

Les jeux PC/console n° 2 et n° 3 les plus vendus en 2025, R.E.P.O. et Peak, ont dépassé les ventes des titres AAA bénéficiant de budgets colossaux et d'un large public. GTA 6 sera l'aboutissement de cette tendance.

Accéder au rapport complet (en anglais)