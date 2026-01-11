Ce que nous apprend le classement des meilleures ventes Steam de 2025 Une analyse de GameDiscoverCo

Le Best of 2025 de Steam confirme un marché PC à deux vitesses : des nouveautés très performantes à court terme, portées par des prix élevés et une forte visibilité, et des jeux-service et franchises majeures capables de générer des revenus élevés sur le long terme, constituant l'ossature économique durable de la plateforme.

Une domination marquée des jeux récents dans les revenus Steam

Les classements Best of 2025 de Steam montrent une surreprésentation des jeux sortis en 2024 et 2025 parmi les titres générant le plus de revenus.

31 jeux du Top 100 ont été lancés sur ces deux dernières années, contre 24 l'année précédente, suggérant un marché plus "front-loaded", où les nouveautés captent rapidement l'essentiel des revenus.

Les jeux-service restent extrêmement solides sur la durée

Malgré cette dynamique favorable aux nouveautés, plusieurs jeux-service historiques conservent des performances très élevées :

Counter-Strike 2 et Dota 2 restent en Platinum tier depuis plusieurs années ;

PUBG, Apex Legends, Warframe ou Dead by Daylight illustrent la résilience des modèles live-service bien établis.

Un effet prix de plus en plus visible dans les classements

Le classement étant fondé sur le chiffre d'affaires et non sur les volumes, les jeux vendus au prix fort (60-70 $) bénéficient mécaniquement d'un avantage par rapport aux titres de catalogue fortement remisés, même lorsqu'ils se vendent sur la durée.

Cela favorise les blockbusters récents et les succès viraux, au détriment de certains "long tail" pourtant très populaires.

Une forte stabilité des franchises majeures

Des titres comme Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ou GTA V démontrent une longévité commerciale remarquable, capables de remonter ou de se maintenir dans les catégories supérieures plusieurs années après leur sortie.

Une présence accrue de productions asiatiques

Le classement 2025 met en évidence une montée en puissance de jeux développés en Asie, notamment dans le free-to-play (Delta Force, Once Human, Where Winds Meet), confirmant l'internationalisation croissante du marché PC sur Steam.

Les classements Steam comme outil d'analyse des tendances

Au-delà du palmarès annuel, ces données permettent de suivre :

l'évolution des modèles économiques (premium, F2P, live-service),

l'impact des politiques de prix,

et les cycles de vie réels des jeux sur PC, sur plusieurs années.

Consulter l'article de GameDiscoverCo

Consulter le classement des 100 meilleures ventes Steam de 2025