Observatoire de l'emploi : les métiers du jeu vidéo en France

L'AFJV publie une nouveau volet de son "Observatoire de l'emploi du jeu vidéo" consacrée aux métiers, basée sur l'analyse des offres d'emploi diffusées en 2025. Cette étude met en évidence une crise majeure de l'emploi, qui touche l'ensemble des métiers du secteur, ainsi qu'une augmentation très nette de la concurrence entre candidats.

Cette contraction marque une rupture nette après plusieurs années de forte croissance, et traduit un ralentissement généralisé des investissements, des reports ou annulations de projets, ainsi que des politiques de recrutement beaucoup plus prudentes. Cette baisse concerne tous les métiers, sans exception, indiquant une crise systémique plutôt qu'un ajustement ciblé sur certaines fonctions.

Les métiers de la création restent centraux

Malgré la baisse globale des recrutements, la structure du marché de l'emploi reste relativement stable. En 2025, les métiers de la programmation (27 % des offres), de l'infographie (26 %) et de la conception / game design (12 %) concentrent toujours l'essentiel des besoins, confirmant le poids central des fonctions de création dans l'industrie française du jeu vidéo.

Les métiers liés au marketing, à la production, au test/QA ou au support client complètent ce panorama, dans des proportions plus modestes.

Répartition des offres d'emploi par métier en 2025

Une dégradation de la qualité de l'emploi

L'étude met également en évidence une évolution défavorable des types de contrats proposés, en particulier dans certains métiers. Chez les infographistes, par exemple, la part des CDI recule fortement, passant de 57 % des offres en 2022 à 33 % en 2025, tandis que les stages progressent de 17 % à 35 % sur la même période.

Cette évolution traduit une précarisation de l'emploi, avec un recours accru à des contrats courts ou à des profils en formation, notamment dans les métiers artistiques, de la communication et du test.

Evolution des types de contrats proposés aux infographistes (2022-2025)

Une concurrence devenue très élevée

La forte baisse du nombre d'offres s'accompagne mécaniquement d'une hausse spectaculaire du nombre de candidatures par poste. En moyenne, une offre d'emploi reçoit désormais plus de 80 candidatures, contre environ 40 en 2022.

Les tensions sont particulièrement fortes dans les métiers de la création :

Infographie : 117 candidats par offre en moyenne,

Programmation : 91 candidats,

Conception / game design : 71 candidats.

Même les métiers techniques, data ou de management, autrefois en situation de pénurie, connaissent désormais une concurrence accrue, signe d'un marché largement rééquilibré en faveur des employeurs.

Nombre de candidats en moyenne par annonce et par métier

De nouveaux métiers et des compétences hybrides

Dans ce contexte, l'étude souligne également l'émergence de nouveaux profils liés à l'intelligence artificielle, à la data ou à l'hybridation des compétences. Ces évolutions renforcent la nécessité d'une adaptation continue des formations et des parcours professionnels, dans un secteur où les métiers évoluent rapidement sous l'effet des transformations technologiques.

L'étude complète, avec l'ensemble des tableaux, graphiques et analyses détaillées par métier, est disponible sur le portail emploi de l'AFJV : https://emploi.afjv.com/observatoire/metiers.php