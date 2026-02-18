Sony envisagerait de repousser la PlayStation 6 à 2028 ou 2029

Selon un article de Bloomberg relayé par VGC, Sony envisagerait de retarder le lancement de sa prochaine console, la PlayStation 6, à 2028 voire 2029. Cette réflexion stratégique interviendrait dans un contexte de forte tension sur le marché des mémoires, marquée par une hausse significative des prix de la RAM.

Cette augmentation des coûts est largement attribuée à la demande croissante des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, qui mobilisent des volumes importants de mémoire, créant un déséquilibre durable entre l'offre et la demande. Plusieurs acteurs technologiques majeurs ont déjà alerté sur les conséquences possibles de cette situation sur leurs capacités de production.

Toujours selon les sources citées, Nintendo envisagerait également d'adapter sa stratégie tarifaire, notamment en ce qui concerne la Switch 2. Si aucune hausse de prix immédiate n'est annoncée, le constructeur n'exclut pas des ajustements futurs en fonction de l'évolution des conditions de marché.

Ces tensions interviennent dans un contexte où les prix des consoles n'évoluent plus selon le schéma traditionnel de baisse progressive en cours de génération. Sony, Microsoft et Nintendo ont déjà procédé à plusieurs augmentations de prix ces dernières années, en invoquant notamment les conditions économiques et l'évolution des coûts de production.

Ni Sony ni Nintendo n'ont officiellement confirmé ces informations. Si elles se concrétisent, ces décisions pourraient avoir un impact significatif sur le calendrier des prochaines générations de consoles et, plus largement, sur l'économie du secteur.