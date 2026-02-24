La croissance des abonnements et du matériel a entraîné une augmentation de 3 % des dépenses consacrées aux jeux vidéo aux Etats-Unis en janvier 2026

Selon le rapport de Circana sur les jeux vidéo publié en janvier, les dépenses consacrées aux services d'abonnement non mobiles ont une nouvelle fois été le principal moteur de la croissance du marché américain des jeux vidéo, avec une hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 596 millions de dollars. Les dépenses consacrées au matériel, au contenu pour consoles et au contenu pour PC ont également augmenté par rapport à janvier 2025, tandis que les dépenses ont diminué pour les accessoires et le contenu mobile.

Voici quelques points clés à retenir de ce rapport :

Call of Duty : Black Ops 7 s'est à nouveau classé comme le jeu le plus vendu du mois. Code Vein II a été la seule nouvelle sortie à figurer dans le classement des titres les plus vendus en janvier, se classant 11e au total.

Malgré une baisse des ventes par rapport à l'année dernière, la PlayStation 5 a dominé le marché du matériel en termes d'unités vendues et de chiffre d'affaires en janvier 2026. La Nintendo Switch 2 s'est classée deuxième dans ces deux catégories.

Dans le domaine du contenu mobile, Sensor Tower présente le classement des 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis en janvier en termes de dépenses des consommateurs, ainsi que l'évolution du classement par rapport à décembre : Monopoly Go ! , Royal Match (+1), Last War : Survival (-1), Candy Crush Saga, Gossip Harbor (+1), Kingshot (-1), Whiteout Survival (+1), Royal Kingdom (+1), Township (+2) et Free Fire (+2).

Consulter la liste complète des titres les plus vendus (PDF - 2 pages - en anglais).