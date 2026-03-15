Jeux vidéo PC et consoles : une nouvelle phase de croissance selon les prévisions de Newzoo

Dans son 2026 PC & Console Gaming Report, le cabinet d'analyse Newzoo propose un éclairage sur l'évolution du marché mondial du jeu vidéo sur PC et consoles, en s'intéressant notamment aux tendances de revenus, à la croissance du nombre de joueurs et aux modèles économiques qui structurent désormais le secteur.

Selon l'étude, le marché semble entrer dans une nouvelle phase d'expansion après plusieurs années de stagnation observées à la suite du pic lié à la période post-pandémie. Les revenus combinés des jeux PC et console, estimés à environ 82,4 milliards de dollars en 2024, devraient atteindre plus de 103 milliards de dollars d'ici 2028, selon les prévisions de Newzoo.

Une croissance portée différemment selon les plateformes

L'analyse met en évidence une divergence structurelle entre PC et consoles.

Du côté du PC, la croissance repose avant tout sur l'augmentation du nombre de joueurs et sur l'expansion de certains écosystèmes, notamment celui de Steam. Cette dynamique devrait permettre au marché PC de dépasser celui des consoles en revenus d'ici 2028, soutenue par l'augmentation du nombre de joueurs, notamment en Asie de l'Est, et par le poids croissant des nouvelles générations de joueurs (Gen Z et Gen Alpha).

À l'inverse, la croissance du marché console apparaît davantage liée à des cycles de sorties majeures et aux modèles de monétisation, comme les jeux premium ou les services par abonnement. Les performances du segment sont notamment tirées par les grandes licences et par les cycles matériels, comme l'arrivée de nouvelles consoles ou de titres très attendus.

Une base de joueurs toujours en expansion

Newzoo souligne également la progression continue du nombre de joueurs. Le nombre de joueurs PC dans le monde pourrait dépasser le milliard d'ici 2028, tandis que le nombre de joueurs console continuerait également de croître, mais à un rythme plus modéré, reflet d'un marché plus mature.

Cette évolution illustre le rôle croissant des marchés émergents, qui contribuent fortement à l'augmentation du nombre de joueurs, souvent avec des niveaux de dépense moyens par joueur plus faibles que dans les marchés matures.

Des modèles économiques toujours distincts

L'étude rappelle enfin que les modèles économiques diffèrent sensiblement selon les plateformes.

Sur PC, les revenus reposent largement sur les microtransactions, les contenus additionnels (DLC) et les abonnements intégrés aux jeux, tandis que le marché console reste dominé par les ventes de jeux premium, même si les services d'abonnement prennent une place croissante.

Une analyse détaillée du marché mondial

Ce chapitre constitue l'une des sections du 2026 PC & Console Gaming Report, dans lequel Newzoo analyse plus largement les trajectoires du marché, les tendances par région et l'évolution des comportements de consommation.

Consulter l'étude complète publiée par Newzoo.