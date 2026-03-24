Le temps de jeu vidéo se stabilise, mais la concentration autour des grands titres se confirme Selon l'étude Newzoo "2026 - PC & Console Gaming Report"

Dans son 2026 PC & Console Gaming Report, Newzoo consacre un chapitre à la répartition du temps de jeu et des revenus entre les différents titres et genres. L'étude met en évidence une évolution contrastée du marché, marquée à la fois par une stabilisation globale de l'engagement et par une forte concentration autour d'un nombre limité de jeux.

Un temps de jeu globalement stable en 2025

Selon les données présentées, le temps de jeu global sur PC et consoles est resté relativement stable en 2025. Cette stabilité masque toutefois des dynamiques différentes selon les plateformes :

une progression du PC (+3 %),

compensant un repli sur consoles (-3 % à -4 % selon les plateformes).

Cette évolution confirme le rôle croissant du PC dans l'écosystème global, tout en illustrant un certain ralentissement de l'engagement côté consoles.

Une concentration toujours forte autour des jeux leaders

L'un des enseignements majeurs de l'étude concerne la concentration du temps de jeu. Comme le montre le graphique, les 20 jeux les plus joués concentrent toujours plus de la moitié du temps de jeu total sur PC et consoles.

Les titres les plus installés - souvent des jeux services ou des franchises établies - continuent ainsi de capter l'essentiel de l'attention, même si une légère redistribution vers des jeux de rang intermédiaire est observée depuis 2023.

Parmi ces titres dominants, Roblox s'impose comme le jeu le plus joué en 2025, avec une progression notable, tandis que des franchises historiques connaissent des évolutions plus contrastées.

Une logique différente entre temps de jeu et revenus

L'étude met également en évidence une divergence entre engagement et monétisation.

Sur consoles, près des deux tiers des revenus sont concentrés sur les 20 principaux jeux, traduisant un modèle fortement tiré par les blockbusters. À l'inverse, sur PC, plus de la moitié des revenus provient de jeux situés au-delà du top 20, signe d'un marché plus fragmenté et d'une longue traîne plus active.

Des évolutions marquées selon les genres

L'analyse par genre révèle plusieurs tendances structurantes :

Les jeux sandbox progressent fortement (+36 % de temps de jeu), portés notamment par des plateformes comme Roblox.

Les RPG poursuivent leur croissance (+6 %).

A l'inverse, les battle royale et certains segments du shooter enregistrent un recul significatif.

Cette évolution suggère une diversification des usages, avec un intérêt croissant pour des expériences ouvertes, sociales et créatives.

Roblox, au coeur des nouvelles dynamiques d'engagement

Plusieurs éléments de l'étude confirment le rôle central de Roblox dans ces transformations.

Le jeu représente à lui seul 58 % du temps de jeu du segment sandbox en 2025 et partage une part importante de son audience avec d'autres grandes plateformes comme Minecraft.

Plus largement, ces jeux s'inscrivent dans une logique d'écosystèmes, où les joueurs circulent entre différentes expériences plutôt que de se concentrer sur un seul titre.

Vers une fragmentation progressive de l'attention ?

Au final, Newzoo met en évidence un marché à double vitesse. D'un côté, les grands jeux services et franchises établies continuent de capter l'essentiel de l'attention et des revenus. De l'autre, certains signaux indiquent une ouverture progressive vers une plus grande diversité de titres, notamment sur PC.

Ce mouvement reste toutefois limité, et la concentration autour des leaders demeure une caractéristique structurante du marché.

Consulter l'étude complète publiée par Newzoo.