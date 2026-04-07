Trois femmes sur quatre jouent à des jeux vidéo, mais leurs habitudes en matière de découverte et de dépenses varient

Les joueuses représentent aujourd'hui un segment majeur du public mondial des jeux vidéo. Selon l'étude "Global Gamer Study" de Newzoo, sur l'ensemble de la population connectée, 76 % des femmes dans le monde ont joué à des jeux vidéo au cours des six derniers mois (contre 83 % des hommes), ce qui souligne à quel point la pratique des jeux vidéo s'est généralisée chez les femmes. Cependant, leur façon de jouer, de découvrir les jeux et de dépenser dans ce domaine diffère de manière significative de celle des joueurs masculins.

Les données de cette analyse proviennent de l'étude Global Gamer Study 2025 de Newzoo, une moyenne pondérée mondiale sur 36 marchés, basée sur la population totale en ligne âgée de 10 à 65 ans.

La répartition par plateforme révèle des différences entre les hommes et les femmes

Si la pratique du jeu vidéo est répandue chez les deux sexes, la répartition par plateforme met en évidence des différences notables. La pratique sur mobile est pratiquement identique (62 % des femmes contre 60 % des hommes), ce qui souligne son rôle de point d'accès universel.

Cependant, les écarts les plus importants apparaissent sur PC et sur console :

28 % des joueuses jouent sur console contre 40 % des joueurs

28 % jouent sur PC contre 42 % des hommes

Cela indique que les écosystèmes PC et console restent davantage dominés par les hommes, tandis que les joueuses sont relativement plus concentrées sur le mobile.

Même si la console est plus populaire auprès des joueurs masculins, les femmes sont plus susceptibles de posséder une Nintendo Switch : 38 % des femmes déclarent posséder une Nintendo Switch ou une Switch Lite, contre 29 % des hommes, ce qui met en évidence des opportunités au sein de cet écosystème spécifique.

Les femmes et les hommes découvrent les jeux différemment

Les joueuses sont moins susceptibles d'utiliser les canaux spécifiques au jeu vidéo, notamment (classés selon l'écart entre les participantes et les participants) :

Sites web et communautés spécialisés dans le jeu vidéo (15 % contre 22 %)

Les développeurs/éditeurs de jeux (16 % contre 22 %)

Communautés Discord (15 % contre 21 %)

Recommandations issues d'abonnements de jeux (19 % contre 24 %)

Créateurs de contenu et influenceurs sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming de jeux (26 % contre 30 %)

YouTube reste un canal de découverte majeur pour les deux groupes, bien que les hommes déclarent une utilisation plus importante (43 % contre 36 %).

En revanche, la découverte via des plateformes plus générales est pratiquement identique entre les sexes :

Promotions sur les réseaux sociaux (37 % des femmes contre 36 % des hommes)

Boutiques en ligne ou boutiques d'applications (33 % contre 34 %)

Recommandations d'amis (35 % contre 37 %)

Les dépenses révèlent un écart persistant

Les habitudes de consommation mettent en évidence un écart persistant en matière de monétisation. 43 % des joueuses déclarent dépenser de l'argent dans les jeux, contre 58 % des joueurs, et cet écart reste constant sur toutes les plateformes.

Dans l'ensemble, les données montrent que les joueuses sont très engagées, mais qu'elles ont tendance à interagir avec l'écosystème du jeu vidéo par le biais de parcours de découverte, de préférences de plateformes et d'habitudes de consommation différents.

Alors que le public mondial des jeux vidéo continue de se diversifier, le succès dépendra de plus en plus de l'alignement de la distribution, de la stratégie de plateforme et des modèles de monétisation sur la manière dont les différents publics interagissent réellement avec les jeux.

Ces informations sont tirées de l'étude Global Gamer Study de Newzoo, qui fournit des données détaillées permettant de comprendre le comportement des joueurs, leurs dépenses, leur engagement sur les plateformes et les profils des publics sur les marchés mondiaux.