Marché français du jeu vidéo : une croissance retrouvée mais des mutations structurelles selon le SELL

Le SELL a publié son étude annuelle L'Essentiel du jeu vidéo, offrant une lecture actualisée du marché français en 2025. Derrière une croissance modérée, le rapport met en évidence des transformations structurelles profondes qui redéfinissent les équilibres économiques du secteur.

Une croissance modérée qui masque une recomposition du marché

Avec 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+2,9 %), le marché français retrouve une dynamique positive après l'ajustement post-Covid.

Toutefois, cette croissance repose en grande partie sur des facteurs conjoncturels, notamment le rebond du hardware lié aux cycles consoles.

Pour les acteurs du secteur, cela traduit moins une expansion organique qu'une phase de stabilisation, dans un environnement économique toujours contraint.

Une polarisation accrue des modèles économiques

L'un des enseignements majeurs du rapport réside dans la transformation des sources de revenus :

montée en puissance du dématérialisé,

progression continue des revenus récurrents (DLC, microtransactions, abonnements),

recul structurel des ventes physiques.

Le software dématérialisé représente désormais près de 90 % des revenus, tandis que les contenus additionnels deviennent le principal moteur de monétisation.

Sur mobile, ce basculement est encore plus marqué : le modèle free-to-play capte l'essentiel de la valeur, avec 94 % du chiffre d'affaires issu des achats intégrés.

Cette évolution confirme une tendance de fond : la valeur ne repose plus uniquement sur la vente initiale, mais sur la capacité à générer de l'engagement dans la durée.

Un marché structuré autour de trois équilibres

Le marché français repose sur trois piliers complémentaires, mais aux dynamiques distinctes :

Console (44 % du marché) : segment leader mais en phase de maturité

: segment leader mais en phase de maturité Mobile (31 %) : principal moteur de croissance

: principal moteur de croissance PC gaming (26 %) : segment stable, structurant pour les usages engagés

Cette configuration traduit une fragmentation des usages et des modèles économiques, obligeant les acteurs à adapter leurs stratégies selon les plateformes et les publics.

Une base de consommateurs solide mais exigeante

Avec 40 millions de joueurs et une pratique largement installée chez les adultes, le marché français repose sur une base particulièrement large et mature.

Cependant, cette massification s'accompagne de plusieurs enjeux :

une diversification des profils (âge moyen 40 ans),

une hybridation des usages (2,2 supports en moyenne),

une attente accrue en matière de qualité, de suivi et d'expérience sur le long terme.

Pour les studios, cela implique une montée en exigence sur la fidélisation et la gestion de communauté, au-delà du simple lancement produit.

Des signaux contrastés pour l'écosystème

Si les indicateurs de consommation restent solides, le rapport souligne en creux plusieurs tensions structurelles :

dépendance aux cycles hardware,

pression sur les modèles premium traditionnels,

montée des coûts de production face à des revenus plus étalés dans le temps,

transformation des usages vers des expériences persistantes.

Ces éléments traduisent un marché en transition, où la croissance globale coexiste avec une recomposition des chaînes de valeur.

Vers un marché plus sélectif

L'analyse du SELL suggère une évolution vers un marché plus sélectif, où la capacité à capter l'attention dans la durée devient centrale, les modèles hybrides (premium + services) se généralisent et la concurrence s'intensifie entre nouveaux entrants et jeux installés.

Dans ce contexte, la performance ne repose plus uniquement sur le volume de sorties, mais sur la résilience des produits dans le temps.

Une trajectoire de consolidation

Au final, l'année 2025 apparaît comme une année charnière, marquée par un retour à la croissance, une stabilisation du marché et une transformation durable des modèles économiques.

Pour les studios comme pour les investisseurs, le marché français reste attractif, mais s'inscrit désormais dans une logique de consolidation et de maturité, où la création de valeur dépend davantage de la capacité à s'adapter aux nouveaux usages que de la seule croissance du marché.

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