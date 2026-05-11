IGN Entertainment publie une étude sur les différences générationnelles dans les usages du jeu vidéo

IGN Entertainment, maison mère de GamesIndustry.biz, a publié un rapport intitulé Generations in Play, réalisé en partenariat avec Kantar et l'université de Berkeley. Cette étude analyse les habitudes de consommation des contenus de divertissement chez différentes générations de joueurs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Le rapport met en évidence des différences marquées entre la génération X, les Millennials et la génération Z dans leur manière de découvrir, acheter et pratiquer les jeux vidéo.

Des comportements d'achat et de découverte très différents

Parmi les principaux enseignements :

62 % des personnes interrogées déclarent ne plus acheter de jeux au prix fort ;

les joueurs de la génération X utilisent principalement Google pour découvrir de nouveaux jeux ;

les Millennials privilégient YouTube ;

tandis que la génération Z s'appuie davantage sur les réseaux sociaux et les communautés en ligne.

L'étude montre également que les Millennials et la génération Z sont plus enclins à acheter des jeux à plein tarif que la génération X.

Solo, multijoueur et engagement communautaire

Les préférences de jeu varient également selon les générations :

la génération X privilégie les expériences solo ;

la génération Z se tourne davantage vers les jeux multijoueurs et communautaires ;

les Millennials occupent une position intermédiaire.

Le rapport souligne aussi une évolution des motivations des joueurs. Les générations plus âgées ont tendance à revenir sur un jeu pour le terminer ou le maîtriser, tandis que les plus jeunes sont davantage attirés par les contenus communautaires, les mises à jour et les possibilités de personnalisation.

Une relation contrastée à l'IA

Autre point notable : la perception de l'intelligence artificielle varie fortement selon les âges.

La génération X apparaît plus méfiante vis-à-vis des contenus générés par IA et davantage attachée aux marques reconnues et aux recommandations humaines. Les plus jeunes générations semblent au contraire plus ouvertes aux outils automatisés de découverte et de recommandation.

Un outil stratégique pour les acteurs du secteur

Selon IGN Entertainment, cette étude vise à mieux comprendre l'évolution des usages dans un contexte où les plateformes communautaires, les contenus vidéo et les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans la consommation du jeu vidéo.

Le rapport doit également servir de base au développement de nouveaux outils d'analyse marketing et de ciblage publicitaire basés sur l'IA.

Plus largement, ces données illustrent la fragmentation progressive des comportements joueurs et l'importance, pour les studios et éditeurs, d'adapter leurs stratégies de communication, de distribution et d'engagement communautaire selon les générations visées.

Un résumé du rapport est disponible ici, où il est également possible de télécharger la version intégrale.