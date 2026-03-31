En 2025, le marché du jeu vidéo affiche sa solidité, en hausse de 3%

Le jeu vidéo conserve plus que jamais son rang de première industrie créative et culturelle du pays avec un chiffre d'affaires de 5,856 milliards d'euros. Le marché du jeu vidéo établit ainsi son 2e "plus haut niveau historique" en dépit d'un contexte défavorable avec de fortes contraintes sur le pouvoir d'achat des ménages.

Porté par la volonté des Français de s'équiper en 2025, le marché affiche une solide progression de 2,9%, tirée par les ventes hardware.

Console, PC gaming et mobile, des positions consolidées sur le marché

Avec 44% du marché global, l'écosystème console conserve sa position de leader avec un chiffre d'affaires de 2,552 milliards d'euros (stable vs 2024).

L'écosystème mobile continue sa progression et atteint en 2025, 1,792 milliard d'euros (+11% vs 2024) et compte pour 30% du marché global.

L'écosystème du PC gaming se maintient avec 26% de parts de marché et un chiffre d'affaires de 1,512 milliard d'euros (stable vs 2024).

Le marché du jeu vidéo en 2025 confirme sa dynamique, en hausse de 3% à 5,8 milliards d'euros, renforçant sa position de première industrie créative et culturelle du pays. Malgré un contexte économique et géopolitique complexe, le marché signe son 2e plus haut niveau historique, porté par l'engouement des Français pour le jeu vidéo. Tous les segments - consoles, PC Gaming et mobile - ont démontré une grande résilience après la correction de 2024 et 2026 s'annonce prometteuse avec un line-up ambitieux et une richesse de contenus qui continuent de stimuler la croissance."

commente James Rebours, Président du SELL.

Hardware (+8%* vs 2024) : les PC Gaming et les consoles, moteurs complémentaires de croissance

Hardware consoles : un retour à la croissance

Après une année corrective en 2024, le segment hardware console enregistre une progression significative de 14% en valeur, dynamisée par le lancement de la dernière console de la génération 9 et par des nouveautés sur le segment des consoles portables. Ce rebond témoigne d'un vrai "appétit" de la part des consommateurs français, attentifs aux innovations matérielles et permet au marché console de signer sa deuxième meilleure performance de la décennie.

Hardware PC Gaming : un segment structurant et dynamique

Affichant une hausse de 2%, le segment hardware PC gaming est porté par les PC fixes (desktops) (+7%) tandis que les PC portables (laptops) sont en très léger recul (-1%). Avec un chiffre d'affaires de 781 millions d'euros, le hardware PC gaming établit son 3e meilleur résultat en 7 ans. Cette solidité, illustre son poids stratégique dans l'écosystème global.

Software : des résultats contrastés

Des ventes physiques en repli, à contextualiser

Les ventes physiques de jeux console affichent une baisse de 12 %, qui peut toutefois être ramenée à 4 % lorsqu'on y intègre les jeux vendus en bundle avec les consoles

Ce phénomène s'inscrit dans une tendance globale observée sur le marché européen. La France continue toutefois de faire la course en tête, et demeure l'un des marchés les plus résistants, grâce à un réseau retail fort et unique, ainsi que par l'attachement durable des consommateurs aux supports physiques, dans un contexte de digitalisation accrue à l'international.

Les ventes physiques de jeux PC quant à elles, enregistrent un repli de 16%, dans la continuité d'un marché structurellement en baisse depuis quelques années.

Des ventes dématérialisées en progression (+4%)

Dans ce segment solide et dynamique en progression de 4% :

le software mobile continue de croître en 2025 (+11% vs 2024),

le software dématérialisé PC se maintient (+1% vs 2024)

et le software dématérialisé console affiche un recul modéré de 4%.

Au sein du software dématérialisé console, les revenus des DLC et microtransactions ont particulièrement performé en croissance de 51% par rapport à 2024, traduisant l'engagement des joueurs.

En définitive, la performance des ventes software PC et console reflète un line-up riche et diversifié, rythmé tout au long de l'année.

Télécharger le top 20 des jeux en 2025 (consoles, PC, mobiles)