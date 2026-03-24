Moteurs de jeu sur PC : Unity domine toujours, Godot progresse

Une analyse récente portant sur plus de 33 000 jeux Steam met en lumière l'évolution de l'utilisation des moteurs de jeu au cours des dix dernières années, confirmant la domination persistante de Unity tout en soulignant la montée en puissance de Godot.

Selon ces données, Unity reste largement en tête, avec près de 50 % des jeux sortis en 2025, malgré un léger recul ces dernières années. Unreal Engine poursuit de son côté sa progression, atteignant environ 20 % de part de marché, tandis que Godot connaît une croissance significative, passant de moins de 1 % en 2020 à plus de 7 % en 2025.

Cette progression de Godot semble principalement portée par les scènes indépendantes et les game jams, où il s'impose progressivement comme une alternative crédible, notamment grâce à son modèle open source.

La fin progressive des moteurs "maison"

Autre tendance notable : le recul des moteurs propriétaires. La part des jeux développés sans moteur identifié est passée de 27 % en 2017 à 13 % en 2025, signe que les solutions existantes sont désormais suffisamment accessibles et complètes pour répondre à la majorité des besoins.

Des positionnements qui restent distincts

L'analyse met également en évidence des positionnements différenciés selon les moteurs. Unity apparaît comme un outil polyvalent, largement utilisé par des équipes de tailles variées, y compris sur des projets à budget limité. Unreal Engine, de son côté, reste privilégié pour des productions plus ambitieuses, avec des revenus souvent plus élevés sur les titres les plus performants.

Enfin, Godot continue de gagner du terrain, sans pour autant empiéter directement sur les parts de marché des deux leaders, illustrant l'élargissement global de l'écosystème plutôt qu'un simple transfert entre moteurs.

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