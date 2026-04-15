Marché des jeux vidéo - Tendances de croissance et prévisions (2025-2030)

Le marché du jeu vidéo est segmenté par plateforme de jeu (jeux mobiles, jeux PC (téléchargés/en boîte et sur navigateur), jeux sur console, etc.), par modèle économique (Free-To-Play (F2P), Pay-To-Play / Premium, etc.), par genre (action/aventure, jeux de tir et Battle Royale, etc.) et par zone géographique. Les prévisions de marché sont fournies en valeur (USD).

Analyse du marché du jeu vidéo par Mordor Intelligence

La taille du marché du jeu vidéo est estimée à 269,06 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 435,44 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC[1] de 10,37 % sur la période de prévision (2025-2030).

L'adoption rapide des appareils mobiles, la généralisation de la 5G et le cloud gaming (streaming) attirent de nouveaux acteurs à tous les niveaux de la chaîne de valeur, accélérant la diversification des revenus et la convergence des plateformes. Les éditeurs enrichissent les fonctionnalités des services en direct pour prolonger le cycle de vie des produits, tandis que les fabricants d'appareils positionnent le jeu vidéo comme une vitrine pour les puces de nouvelle génération. Les catalogues d'abonnement, la diffusion dans le cloud et le cross-play élargissent l'accès, renforçant ainsi une mentalité du "jouer partout" qui rassemble les publics occasionnels et les joueurs assidus au sein d'un même univers de contenu. Dans le même temps, des règles de confidentialité plus strictes et des obstacles régionaux en matière de licences obligent les entreprises à affiner leurs stratégies de données et leurs processus de localisation afin de protéger leurs marges.

Taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché (en %), par région, à l'échelle mondiale, 2025-2030

Principaux enseignements du rapport

Par plateforme : le mobile représentait 49 % des parts de marché du secteur en 2024, tandis que le cloud gaming devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 34 % jusqu'en 2030

Par modèle économique : le free-to-play représentait 52 % de la taille du marché du jeu vidéo en 2024 ; les abonnements progressent à un TCAC de 18,2 % jusqu'en 2030.

Par genre : l'action/aventure arrivait en tête avec 22 % de part de marché en 2024, tandis que les titres de type battle royale connaissent une croissance à un TCAC de 12,4 % jusqu'en 2030

Par tranche d'âge des joueurs : la cohorte des 18-35 ans représentait 54 % du marché du jeu vidéo en 2024 ; le segment des plus de 50 ans connaît une croissance de 6,7 % par an jusqu'en 2030.

Sur le plan géographique : l'Asie-Pacifique a contribué à hauteur de 46 % du chiffre d'affaires en 2024, et la région Moyen-Orient et Afrique est en passe d'enregistrer un TCAC de 7,8 % entre 2025 et 2030.

Microsoft, Sony, Tencent, Nintendo et NetEase ont contrôlé à eux cinq 43 % des revenus du jeu vidéo en 2024.

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