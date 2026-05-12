La croissance des appareils connectés pourrait redéfinir l'économie des plateformes numériques

Dans une analyse publiée sur Asymco, Horace Dediu s'intéresse à l'évolution du parc mondial d'appareils connectés et à ses implications pour l'industrie technologique. En prenant comme point de départ les 2,5 milliards d'appareils Apple actifs annoncés récemment par la firme, l'auteur tente de modéliser l'évolution future des écosystèmes numériques.

Un monde où les appareils dépassent désormais la population mondiale

L'un des constats majeurs de l'étude est que le nombre total d'appareils informatiques actifs - smartphones, tablettes, PC, consoles et objets connectés - dépasse désormais la population mondiale.

Selon l'analyse, cette croissance pourrait encore se poursuivre au cours des prochaines années, avec un ratio d'équipements par personne susceptible d'augmenter fortement dans les pays émergents et avec l'arrivée de nouvelles catégories d'appareils.

L'auteur estime que le parc mondial pourrait atteindre :

plus de 16 milliards d'appareils à maturité,

voire davantage si les objets connectés et les wearables connaissent une adoption massive.

Les smartphones restent centraux malgré l'IA

Contrairement à certaines prédictions annonçant une rupture rapide liée à l'intelligence artificielle, Horace Dediu considère que le smartphone reste aujourd'hui "le meilleur appareil possible pour accéder à l'IA".

Selon lui, les futurs usages de l'IA devraient davantage compléter les appareils existants que les remplacer. Les nouvelles catégories - lunettes connectées, objets domestiques intelligents ou informatique ambiante - seraient donc essentiellement additives.

L'étude souligne également que les grandes transitions technologiques prennent plusieurs décennies à se diffuser : l'ère du mobile approche seulement aujourd'hui de sa maturité après près de vingt ans de croissance.

Des écosystèmes très difficiles à déstabiliser

L'analyse insiste aussi sur la solidité des plateformes dominantes. Avec plusieurs milliards d'appareils installés, Apple et Google conserveraient une position extrêmement difficile à remettre en cause comme principaux distributeurs de logiciels et de services numériques.

Horace Dediu compare cette inertie à celle observée historiquement sur le marché du PC avec Windows, ou encore dans l'industrie des consoles de jeux vidéo, où les positions établies évoluent lentement malgré l'arrivée régulière de nouveaux acteurs.

Android et Apple dans une dynamique complémentaire

L'étude avance enfin une hypothèse intéressante sur la relation entre Android et Apple. Selon l'auteur, Android continuerait principalement à capter les nouveaux entrants dans l'économie numérique, tandis qu'une partie de ces utilisateurs migrerait ensuite progressivement vers l'écosystème Apple.

Cette dynamique expliquerait en partie la croissance parallèle des deux plateformes.

Une lecture stratégique de l'économie numérique

Au-delà du cas Apple, l'article propose une réflexion plus large sur l'évolution des usages numériques et la concentration des plateformes.

Pour l'industrie du jeu vidéo, ces tendances soulignent notamment :

la centralité durable du mobile,

la difficulté à contourner les grands écosystèmes,

et l'importance stratégique des bases installées dans la distribution des contenus et services numériques.

L'article complet de Horace Dediu est disponible sur Asymco.