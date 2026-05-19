Sensor Tower vient de publier son rapport sur le Web "State of Web 2026"

A travers ses 40 pages et ses nombreux graphiques, le premier rapport de Sensor Tower sur l'état du web regorge de données statistiques et d'analyses et met en lumière le où, le quand, le pourquoi et le comment de l'utilisation du Web. Le rapport analyse les tendances en matière d'acquisition, d'engagement, de flux de trafic et bien plus encore, brossant ainsi un portrait nuancé du marché.

Quelques points à retenir

L'IA est en train de remodeler rapidement le Web et de changer la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions : les assistants IA ont été la catégorie Web qui a connu la plus forte croissance en 2025 (+86 % de trafic, +101 % de temps passé), et ChatGPT est devenu le 6e site Web le plus visité au monde.

et de changer la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions : les assistants IA ont été la catégorie Web qui a connu la plus forte croissance en 2025 (+86 % de trafic, +101 % de temps passé), et ChatGPT est devenu le 6e site Web le plus visité au monde. Le Web est concentré autour de quelques "gardiens" : les moteurs de recherche et les réseaux sociaux représentent ensemble environ 2 400 milliards de visites, servant de principales portes d'entrée sur Internet. Google et Meta continuent de dominer à la fois le trafic et l'engagement sur le Web et les appareils mobiles, tandis que les plateformes sociales sont en tête en matière de découverte multiplateforme.

: les moteurs de recherche et les réseaux sociaux représentent ensemble environ 2 400 milliards de visites, servant de principales portes d'entrée sur Internet. Google et Meta continuent de dominer à la fois le trafic et l'engagement sur le Web et les appareils mobiles, tandis que les plateformes sociales sont en tête en matière de découverte multiplateforme. Le mobile remporte la guerre du trafic, mais l'ordinateur de bureau reste le leader en matière d'engagement : alors que le mobile a dépassé les 50 % des visites Web mondiales pour la première fois au premier trimestre 2026, l'ordinateur de bureau représente toujours plus de 70 % du temps passé sur le Web. Les utilisateurs naviguent de plus en plus sur mobile, mais s'engagent davantage sur ordinateur de bureau.

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Gemini et Claude remettent en cause la domination de ChatGPT sur le marché

Au premier trimestre 2026, le temps total passé sur les sites d'IA générative aux Etats-Unis a été multiplié par environ 3,2 par rapport au premier trimestre 2024, reflétant l'évolution rapide de cette catégorie, passée du statut de nouveauté à celui de nécessité. Malgré une concurrence de plus en plus intense, ChatGPT reste le leader incontesté, avec une part de 53 % du temps total passé sur les sites d'IA en mars 2026 (parmi les principaux sites inclus). Cette domination est de plus en plus remise en cause par Gemini et Claude, qui ont tous deux maintenu une trajectoire ascendante constante pour s'assurer ensemble plus de 35 % de l'engagement du marché.

Chaque assistant IA a connu une tendance à la hausse du temps passé par visiteur. Alors que ChatGPT et Claude ont affiché des hausses plus modestes, augmentant respectivement de 8 % et 11 % en glissement annuel, Gemini a enregistré un bond massif de l'engagement. Le temps passé sur Gemini a bondi de 1,2 à 3,1 heures par visiteur et par mois, soit une augmentation de 158 % en glissement annuel.

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