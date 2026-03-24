L'Arabie saoudite dépasse les 10 % au capital de Capcom et poursuit sa stratégie dans le jeu vidéo

L'Arabie saoudite continue de renforcer sa présence dans l'industrie du jeu vidéo. À travers l'Electronic Gaming Development Company (EGDC), un fonds lié à son fonds souverain (Public Investment Fund - PIF), le royaume vient de franchir le seuil des 10 % de participation dans l'éditeur japonais Capcom, confirmant une stratégie d'investissement engagée depuis plusieurs années.

Une montée progressive au capital de Capcom

L'EGDC a récemment acquis environ 5 % supplémentaires du capital de Capcom, s'ajoutant à une première prise de participation réalisée en 2022. Cette opération porte désormais la part totale détenue par l'Arabie saoudite à un peu plus de 10 % de l'éditeur japonais, connu notamment pour ses licences Resident Evil, Street Fighter ou Monster Hunter.

Selon les informations communiquées, cette participation est présentée comme un "investissement pur", sans intention affichée d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. Capcom, qui traverse actuellement une période particulièrement favorable portée par ses sorties récentes, apparaît comme une cible stratégique dans un portefeuille d'investissements en forte expansion.

Une stratégie d'investissement globale dans le jeu vidéo

Cette opération s'inscrit dans une politique plus large de diversification économique menée par l'Arabie saoudite, dans laquelle le jeu vidéo occupe une place croissante.

Le PIF a ainsi multiplié les prises de participation minoritaires dans de grands acteurs du secteur, parmi lesquels Nintendo, Square Enix, Bandai Namco, Take-Two, NCSoft ou encore Koei Tecmo.

Parallèlement, le royaume a réalisé plusieurs opérations d'envergure :

investissement d'environ 1 milliard de dollars dans SNK,

rachat de Scopely, développeur de Pokémon Go, pour plusieurs milliards de dollars,

participation à un projet de rachat d'Electronic Arts, valorisé autour de 55 milliards de dollars.

Ces initiatives s'accompagnent également d'investissements dans l'esport, avec notamment l'organisation de l'Esports World Cup à Riyad depuis 2024.

Un levier économique… et d'influence

Au-delà de la logique financière, ces investissements participent d'une stratégie de transformation économique du pays, visant à réduire sa dépendance aux revenus pétroliers en développant de nouveaux secteurs, dont les industries culturelles et numériques.

Certaines analyses soulignent également la dimension de soft power associée à cette politique d'investissement, le jeu vidéo constituant un vecteur de visibilité et d'influence à l'échelle internationale.

Capcom, un acteur clé dans un portefeuille en expansion

Le choix de Capcom s'inscrit dans cette logique. L'éditeur japonais bénéficie d'une dynamique solide, portée par la performance de ses licences historiques et par le succès de ses dernières productions, dont Resident Evil : Requiem, qui a rencontré un lancement particulièrement notable.

Avec cette nouvelle étape, l'Arabie saoudite confirme son ambition de devenir un acteur majeur du jeu vidéo mondial, non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi comme un pôle structurant de l'écosystème, à travers ses initiatives industrielles, financières et événementielles.

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