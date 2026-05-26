L'industrie du jeu vidéo entre dans une nouvelle phase de transformation selon Video Games Industry Memo Les fabricants de consoles vacillent, Tencent s'envole et Capcom bat des records dans ses derniers résultats financiers

Dans une analyse publiée par Video Games Industry Memo (VGIM), le journaliste Rob Fahey dresse un état des lieux des résultats financiers récents des principaux acteurs du jeu vidéo. Son constat : l'industrie traverse une période de transition profonde, marquée à la fois par des difficultés économiques internes et par des facteurs extérieurs comme les tensions géopolitiques ou la montée en puissance de l'intelligence artificielle.

Les constructeurs consoles sous pression

L'article souligne les difficultés croissantes du modèle traditionnel des consoles, historiquement fondé sur la vente de matériel à faible marge compensée par les revenus logiciels.

Microsoft apparaît comme l'acteur le plus fragilisé :

les revenus Xbox liés aux contenus et services auraient reculé de 5 %,

tandis que l'activité hardware afficherait une baisse de 33 %.

Nintendo, malgré de bons résultats globaux et un lancement solide de la Switch 2, subirait également les tensions liées à la hausse des coûts des composants et aux augmentations tarifaires.

Sony, de son côté, verrait la croissance de sa division jeux ralentir fortement, avec en parallèle une importante dépréciation liée à Bungie et des inquiétudes autour des performances de certains projets.

Selon l'analyse, l'ensemble du secteur console évoluerait progressivement vers un positionnement plus "premium", avec des coûts de production et de matériel de plus en plus élevés.

La croissance se déplace vers les plateformes-services

À l'inverse, les plateformes orientées services et engagement communautaire continuent d'afficher une forte dynamique.

Roblox enregistre notamment :

132 millions d'utilisateurs actifs quotidiens,

une hausse de 39 % de son chiffre d'affaires,

mais aussi une explosion des dépenses liées à la modération et à la sécurité de la plateforme.

Electronic Arts illustre également cette évolution, avec des performances soutenues par les jeux-service comme Battlefield 6, Apex Legends ou ses franchises sportives.

L'article souligne ainsi que la croissance du marché se concentre de plus en plus sur :

les plateformes persistantes,

les jeux communautaires,

et les modèles reposant sur l'engagement à long terme.

La montée en puissance de la Chine

Autre tendance forte identifiée : le renforcement du poids de la Chine dans l'industrie mondiale.

Tencent affiche une croissance importante de ses revenus jeux, portée à la fois par ses productions domestiques et ses activités internationales, notamment autour de PUBG Mobile, Valorant et du portefeuille de Supercell.

L'entreprise met également en avant l'intégration de l'IA dans ses processus de production et de marketing.

Pour l'auteur, la croissance mondiale du secteur se déplace progressivement vers :

les marchés mobiles,

les plateformes à faible barrière d'entrée,

et la sphère d'influence chinoise.

Une industrie confrontée à des transformations externes

L'analyse insiste enfin sur un point central : contrairement à la crise post-Covid, largement attribuée à des excès internes au secteur, les difficultés actuelles seraient davantage liées à des facteurs externes.

Parmi eux :

la compétition avec l'industrie de l'IA pour les composants électroniques,

l'instabilité géopolitique,

les tensions sur les chaînes d'approvisionnement,

ou encore la transformation des usages numériques.

Selon Video Games Industry Memo, l'industrie du jeu vidéo entre ainsi dans une phase où les entreprises doivent clarifier leur positionnement, renforcer leur proposition de valeur et s'adapter à un marché plus fragmenté et plus concurrentiel.

L'article complet est disponible sur Video Games Industry Memo (en anglais).