Sony pourrait mettre fin aux sorties PC pour ses jeux solo PlayStation

Selon des informations rapportées par plusieurs médias spécialisés, Sony pourrait revoir sa stratégie de publication sur PC et réserver à l'avenir ses principales exclusivités solo à l'écosystème PlayStation.

Depuis plusieurs années, le constructeur japonais avait progressivement ouvert son catalogue au marché PC. Des titres majeurs comme God of War, God of War Ragnarök, Returnal, les jeux Spider-Man ou encore la série Horizon ont ainsi été portés sur PC après leur sortie initiale sur console.

Un possible changement de stratégie

D'après un rapport cité par le journaliste Jason Schreier, Sony envisagerait désormais de ne plus porter sur PC ses futurs jeux solo développés en interne pour la PlayStation 5.

Si cette orientation se confirme, plusieurs projets très attendus - comme Wolverine ou d'autres futures productions issues des studios internes de Sony - resteraient exclusivement disponibles sur console PlayStation.

Certaines adaptations vers le PC auraient déjà été abandonnées, notamment pour des titres encore non annoncés ou en développement, bien que Sony n'ait pas officiellement confirmé ce changement de cap.

Les jeux multijoueurs toujours concernés par une stratégie multiplateforme

Cette évolution ne concernerait toutefois pas l'ensemble des productions PlayStation. Les jeux multijoueurs continueraient d'être pensés dans une logique multiplateforme.

Des titres comme Marathon ou d'autres projets orientés services pourraient ainsi continuer à sortir simultanément sur plusieurs supports afin d'atteindre un public plus large.

Consolider l'écosystème PlayStation

Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer ce possible revirement stratégique. Parmi elles figure la volonté de préserver l'attractivité de la console PlayStation et de soutenir les ventes de la PS5 et de ses futures générations.

Certaines analyses évoquent également des performances commerciales sur PC jugées inférieures aux attentes pour certaines adaptations, ce qui pourrait avoir conduit Sony à réévaluer l'intérêt de porter systématiquement ses exclusivités sur cette plateforme.

Un débat récurrent dans l'industrie

Depuis quelques années, les stratégies des constructeurs concernant les exclusivités évoluent sensiblement. Microsoft privilégie une approche largement multiplateforme avec ses jeux disponibles sur Xbox, PC et parfois d'autres supports, tandis que Sony a jusqu'ici maintenu une stratégie plus hybride : exclusivité console au lancement, suivie de portages PC différés.

Si la décision évoquée venait à se confirmer, elle marquerait un retour vers une politique d'exclusivités plus stricte, visant à renforcer l'identité et la valeur de la plateforme PlayStation.