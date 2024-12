L'impact de la Manette Access sur les joueurs, un an plus tard

Sony Interactive Entertainment a le plaisir de présenter un mini-documentaire sur l'accessibilité dans les jeux vidéo, intitulé "Game Changers".

Ce documentaire dresse le portrait de deux défenseurs de l'accessibilité : Jared Grier, un ingénieur en réadaptation qui travaille en étroite collaboration avec AbleGamers, l'organisation américaine dédiée à l'amélioration de l'accessibilité dans les jeux, et Alejandro Courtney, un joueur compétitif qui joue avec l'équipe Quad Gods Gaming Team - un groupe dédié à l'élévation des joueurs handicapés sur la scène esports.

Game Changers marque également le premier anniversaire de la sortie de la Manette Access, un kit de manette PlayStation 5 hautement personnalisable conçu pour rendre les jeux plus accessibles.

Le documentaire met en lumière l'impact de la Manette Access depuis son lancement en évoquant ses avantages pour des joueurs comme Jared et Alejandro, ainsi que le travail continu au sein de la communauté des joueurs pour créer un avenir de jeu plus accessible.

Ce nouveau documentaire de Sony Interactive Entertainment est disponible en anglais, sous-titré en français.