Sony annonce la PlayStation 5 Pro, une nouvelle étape dans l'évolution de ses consoles

Sony a récemment annoncé la sortie de la PlayStation 5 Pro, prévue pour le 7 novembre 2024. Cette nouvelle version de la console se positionne comme une véritable avancée en matière de performance graphique et de puissance. Grâce à un GPU amélioré, doté de 67 % d'unités de calcul supplémentaires, la PS5 Pro promet de transformer l'expérience de jeu. Elle bénéficie également d'une bande passante mémoire accrue de 28 % par rapport à la PS5 classique, ce qui se traduira par une fluidité et une rapidité d'exécution accrues.

L'un des points forts de cette nouvelle console réside dans l'intégration de la technologie de ray tracing avancé, qui améliorera les effets de lumière, d'ombres et de réflexion dans les jeux, pour un rendu plus réaliste et immersif. De plus, Sony introduit un nouveau système d'upscaling AI, baptisé "PlayStation Spectral Super Resolution". Cette technologie permettra aux joueurs de profiter d'une résolution visuelle plus élevée, même sur des écrans ne supportant pas nativement la 4K. L'idée est de maximiser l'impact visuel sans exiger de ressources matérielles excessives.

En termes de stockage, la PS5 Pro sera commercialisée avec un SSD de 2 To, offrant aux joueurs plus d'espace pour stocker leurs jeux et contenus multimédias, une caractéristique cruciale à l'heure où les jeux de nouvelle génération occupent de plus en plus d'espace de stockage.

En ce qui concerne la compatibilité, la PlayStation 5 Pro ne fait pas de distinction et supportera l'intégralité de la bibliothèque de jeux PS4 et PS5. Cela inclut également les titres optimisés pour tirer parti des améliorations graphiques de la Pro. Le prix annoncé est de 699,99 USD/€.

Pour plus d'informations, consultez l'annonce complète ici (en anglais).