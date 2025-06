Xbox et Asus dévoilent les ROG Xbox Ally, leurs premières consoles portables sous Windows

Xbox et Asus annoncent une collaboration inédite avec le lancement des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, deux consoles portables conçues pour offrir une expérience de jeu complète en mobilité. Il s'agit d'un tournant pour Microsoft, qui mise sur l'intégration de Windows 11 pour rendre accessible toute sa bibliothèque de jeux - et bien plus - en version nomade.

Une console portable pensée pour l'écosystème Xbox... et au-delà

Les Xbox Ally permettent de jouer en natif, en cloud gaming ou à distance via une Xbox. L'interface a été repensée pour un usage portable : écran plein, accès simplifié à la bibliothèque, commandes ergonomiques et compatibilité avec les plateformes PC majeures comme Battle.net ou Steam.

Les appareils bénéficient d'optimisations spécifiques comme le Gaming Copilot, un assistant intégré pour naviguer plus rapidement, retrouver ses amis ou ajuster ses réglages. L'environnement Xbox est ainsi accessible depuis une interface portable fluide, centralisée et compatible avec les usages modernes (mods, Discord, Twitch…).

Deux modèles pour deux profils de joueurs

ROG Xbox Ally : modèle standard, équipé d'un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Idéal pour les joueurs en quête d'un bon compromis entre performance et autonomie.

ROG Xbox Ally X : version haut de gamme, avec un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM et 1 To de SSD. Elle s'adresse aux joueurs exigeants souhaitant exploiter des graphismes avancés et des fonctionnalités IA à venir.

Les deux consoles intègrent un écran 7 pouces FHD 120 Hz, des poignées inspirées des manettes Xbox et une connectique complète (USB-C, microSD, audio...).

Lancement prévu fin 2025

Les consoles seront disponibles dans plusieurs marchés, dont la France, à partir des fêtes de fin d'année 2025. Les informations concernant les prix, accessoires et précommandes seront communiquées prochainement.

