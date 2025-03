Le joystick adaptatif Xbox est désormais disponible

Avec plus de 429 millions de joueuses et joueurs en situation de handicap dans le monde, intégrer l'accessibilité et le design inclusif aux produits Xbox est une priorité. À l'occasion du Microsoft Ability Summit, Xbox a annoncé que le Joystick adaptatif Xbox est officiellement disponible à l'achat au prix de 29.99€ (prix de vente conseillé).

Conçu en collaboration avec la communauté des joueuses et joueurs en situation de handicap, le Joystick adaptatif Xbox est une manette filaire unique, spécialement pensée pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Grâce à sa grande polyvalence, il s'intègre facilement aux configurations de jeu existantes sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC sous Windows 11. Il est également conçu pour fonctionner en complément d'autres manettes Xbox, notamment la Manette Adaptative Xbox, la Manette sans fil Xbox et la Manette sans fil Xbox Elite Series 2.

Le Joystick adaptatif Xbox est disponible exclusivement sur le Microsoft Store. Les joueuses et joueurs peuvent visiter l'espace de support dédié pour en savoir plus sur son utilisation et accéder à davantage d'informations.