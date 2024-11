Le streaming des jeux est désormais disponible dans le xbox cloud gaming (beta)

Aujourd'hui, Xbox a annoncé que les membres du Game Pass Ultimate peuvent désormais diffuser en streaming certains jeux de leur bibliothèque via leurs téléviseurs et navigateurs sur les appareils compatibles (smartphones, PC et tablettes), dans les 28 pays où le Xbox Cloud Gaming (Beta) est disponible. L'année prochaine, Xbox prévoit d'étendre cette fonctionnalité aux consoles Xbox et à l'application Xbox sur les PC Windows.

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, plus de 50 excellents jeux seront disponibles en streaming, dont beaucoup sont des titres inédits sur le Xbox Cloud Gaming (Beta). Les joueuses et les joueurs pourront notamment profiter en streaming de Warhammer 40,000 : Space Marine 2, NBA 2K25, Baldur's Gate 3, The Witcher 3 : Wild Hunt, Animal Well, Balatro, Farming Simulator 25, Dragon Quest III HD-2D Remake, et bien d'autres. Xbox prévoit de continuer d'élargir la bibliothèque de jeux pris en charge par le Xbox Cloud Gaming.

