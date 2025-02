Microsoft et Xbox annoncent Muse, un modèle d'IA générative pour le gameplay

Microsoft Research et Xbox se sont associés pour développer un modèle d'IA générative nommé Muse, le premier modèle de son genre dédié au monde et aux actions humaines (World and Human Action Model ou WHAM), dont les avancées ont été publiées dans la revue scientifique Nature (en anglais).

Entraîné à partir du gameplay de Bleeding Edge, le jeu de combat multijoueur développé par le studio Ninja Theory, ce modèle comprend en profondeur l'univers 3D du jeu, y compris la physique de celui-ci et la manière dont il réagit aux actions des joueuses et des joueurs sur la manette. Il est capable de générer des séquences de gameplay cohérentes et variées.

Pour plus de détails sur Muse et WHAM, veuillez consulter l'article Xbox Wire en français et la liste des ressources suivantes :