Bandai Namco et Sony scellent un partenariat stratégique autour de l'anime, du manga et des expériences immersives

Bandai Namco Holdings Inc. et Sony Group Corporation annoncent la signature d'un partenariat stratégique visant à renforcer leur collaboration dans les domaines de l'anime, du manga et de l'engagement des fans à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cet accord, Sony a également acquis 16 millions d'actions de Bandai Namco auprès d'actionnaires existants, pour un montant estimé à 68 milliards de yens (393 millions d'euros), devenant ainsi actionnaire à hauteur de 2,5 % du capital de l'entreprise.

Ce rapprochement s'inscrit dans une dynamique d'alliance entre deux géants du divertissement japonais. L'objectif : valoriser les propriétés intellectuelles (IP) issues de l'univers de l'anime et du manga, créer de nouvelles expériences fortes en émotions, et accroître l'engagement des fans au Japon comme à l'international.

Une alliance stratégique autour des IP et de l'engagement des fans

Déjà partenaires sur des projets dans les jeux vidéo, l'anime ou la musique, Bandai Namco et Sony entendent désormais élargir leur collaboration. Le partenariat couvrira le développement, la production et la distribution de contenus issus des IP détenues ou développées par Bandai Namco, avec un appui fort sur les expertises de Sony en matière d'animation, de vidéo, de merchandising et de technologies immersives.

Les deux entreprises envisagent également des initiatives communes de soutien aux créateurs, ainsi que des investissements conjoints dans des technologies ou services favorisant l'engagement des communautés de fans.

Vers une nouvelle ère d'expériences cross-média

Nobuhiko Momoi, vice-président exécutif de Bandai Namco Holdings, déclare :

Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette alliance, qui combine la force des IP de Bandai Namco avec les technologies et les capacités de diffusion du groupe Sony. Nous voulons co-créer le futur du divertissement et connecter les fans du monde entier."

Toshimoto Mitomo, directeur de la stratégie du groupe Sony, souligne quant à lui :

Ce partenariat nous permet de proposer ensemble des contenus qui dépassent les attentes et de faire vivre des expériences fortes aux fans. En unissant nos forces, nous comptons accélérer la valorisation des IP et concrétiser notre vision d'un divertissement créatif et émotionnel."

Cette alliance stratégique ouvre la voie à de nouvelles synergies entre création, technologie et narration dans l'univers des franchises japonaises, à un moment où le marché mondial de l'anime connaît une croissance rapide.

