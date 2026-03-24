Etat des dépenses en jeux vidéo aux USA en février 2026 Notes sur le marché américain des jeux vidéo par Mat Piscatella, directeur jeux vidéo chez Circana

Le dernier rapport de Circana sur les jeux vidéo a révélé qu'en février 2026, le marché américain du jeu vidéo a généré 4,6 milliards de dollars de dépenses, soit une hausse de 1 % par rapport à l'année dernière. Le lancement retentissant de Resident Evil : Requiem et une augmentation de 27 % des services d'abonnement ont permis aux dépenses des consommateurs américains en contenu de jeux vidéo de rester stables par rapport à février 2025. Voici quelques points forts du rapport :

Resident Evil : Requiem a fait ses débuts en tant que jeu vidéo le plus vendu de l'année. En février, il s'est classé n° 1 sur les classements PlayStation, Xbox et PC.

Resident Evil : Requiem a fait ses débuts en tant que jeu vidéo le plus vendu de l'année. En février, il s'est classé n° 1 sur les classements PlayStation, Xbox et PC. Si la console Nintendo Switch 2 a généré une croissance des dépenses de 22 % en glissement annuel par rapport à février dernier, c'est la PlayStation 5 qui a une nouvelle fois dominé le marché, tant en termes de ventes en unités qu'en valeur. Après neuf mois de commercialisation, le parc installé cumulé de la Nintendo Switch 2 affiche une progression de 45 % par rapport à celui de la Nintendo Switch originale.

En matière de contenu mobile, Sensor Tower publie le classement des 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis en février, ainsi que l'évolution par rapport à janvier : Monopoly Go ! , Last War : Survival (+1), Royal Match (-1), Candy Crush Saga, Gossip Harbor, Kingshot, Whiteout Survival, Township (+1), Pokémon Go (+8) et Royal Kingdom (-2).

Accéder au rapport complet (PDF - 5 pages - en anglais)