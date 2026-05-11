Steam : une part croissante des ventes de jeux AAA échapperait à la plateforme

Dans une analyse récemment publiée, GameDiscoverCo s'intéresse à un phénomène de plus en plus visible sur Steam : une part importante des ventes de certains jeux PC ne passerait plus directement par la plateforme de Valve, mais par des revendeurs externes de clés Steam.

L'étude s'appuie sur un indicateur souvent peu observé : la proportion d'avis Steam classés comme provenant d'acheteurs "autres" (other reviews), c'est-à-dire d'utilisateurs ayant obtenu leur copie du jeu en dehors de Steam (boutiques tierces, bundles, clés promotionnelles, presse, etc.).

Jusqu'à 40 % des avis provenant d'achats hors Steam

Selon les données compilées par GameDiscoverCo sur les jeux sortis au cours des douze derniers mois ayant généré plus d'un million de dollars de revenus, la médiane des avis "hors Steam" se situe autour de 12 %.

Mais certains titres AAA récents afficheraient des proportions bien plus élevées, atteignant parfois 30 à 45 % des avis utilisateurs.

Le phénomène concernerait particulièrement les jeux à gros budget vendus entre 60 et 70 dollars, souvent disponibles en précommande via des boutiques externes proposant des réductions de 10 à 20 %.

L'article cite notamment des cas comme Resident Evil Requiem, Silent Hill F ou Elden Ring Nightreign, pour lesquels une part importante des joueurs semble avoir acquis des clés Steam hors de la plateforme officielle.

Un impact potentiel sur l'économie des plateformes

Cette situation pourrait avoir des conséquences directes sur le modèle économique de Steam. Lorsqu'un joueur active une clé achetée via un revendeur externe, Valve ne perçoit pas nécessairement la même part de revenus qu'une vente réalisée directement sur sa boutique.

Pour les grands éditeurs, cette stratégie permettrait au contraire de :

maintenir des volumes de ventes élevés,

proposer des remises attractives,

tout en limitant l'impact sur leurs marges.

L'analyse souligne toutefois que les données doivent être interprétées avec prudence : certains avis "hors Steam" peuvent également provenir de copies presse, de bundles ou d'opérations promotionnelles.

Un phénomène beaucoup moins marqué chez les jeux indépendants

À l'inverse, les jeux indépendants à plus faible prix afficheraient généralement une proportion réduite d'achats hors plateforme. Selon GameDiscoverCo, les succès indépendants reposeraient encore majoritairement sur les ventes directes via Steam.

L'étude suggère néanmoins qu'une utilisation maîtrisée des clés Steam et des boutiques tierces pourrait représenter un levier de croissance pour certains studios indépendants après le lancement de leur jeu.

Une évolution révélatrice du marché PC

Au-delà des chiffres, cette analyse illustre l'évolution progressive de l'écosystème PC, où Steam reste la plateforme dominante tout en voyant émerger des circuits de distribution parallèles de plus en plus structurés.

Elle met également en lumière les enjeux liés :

à la politique de distribution des clés Steam,

aux relations entre plateformes et revendeurs,

et à l'évolution des modèles économiques des éditeurs PC.

L'analyse complète de GameDiscoverCo est disponible dans l'article original (en anglais).