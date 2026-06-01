L'industrie française du jeu vidéo compte 14 762 professionnel·les Etude Evolution Jeu Vidéo / Gamaste / AFJV - Données au 1er janvier 2026

Longtemps, l'industrie française du jeu vidéo a été décrite à travers des estimations partielles, des classements de studios ou des success stories emblématiques. Mais combien de professionnel·les travaillent réellement dans le secteur en France ? Où se situent-ils géographiquement ? Dans quels segments de l'industrie ?

Pour la première fois, dans le cadre du Dispositif AMI CMA France 2030, Evolution Jeu Vidéo, Gamaste et l'AFJV proposent une photographie consolidée du coeur productif de l'industrie française au 1er janvier 2026. Le résultat montre une industrie à la fois concentrée et contrastée : un secteur de près de 15 000 professionnel·les, fortement concentré en Île-de-France, complété par plusieurs pôles régionaux majeurs.

Près de 15 000 professionnel·les dans la création, le développement, la production et l'édition

L'étude Evolution identifie précisément 14 762 professionnel·les rattaché-es à 616 sociétés implantées en France et intervenant directement dans le développement, l'édition, le middleware ou la prestation de services pour le jeu vidéo.

Ce chiffre confirme les estimations sectorielles évoquées depuis plusieurs années autour de 15 000 personnes, tout en reposant ici sur une méthodologie consolidée à partir de données publiques, détaillée ci-dessous. Le périmètre retenu reste volontairement centré sur le coeur productif de l'industrie.

Ne sont pas inclus dans cette étude :

les acteurs du retail et de la distribution physique ou digitale ;

la presse spécialisée ;

les structures de formation ;

les indépendant·es non rattaché-es à une société ;

les professionnel·les travaillant pour des structures étrangères sans rattachement identifiable.

En élargissant le périmètre à ces activités connexes, l'écosystème français du jeu vidéo atteindrait probablement les 17 000 professionnel·les.

Paris domine le paysage français

L'étude confirme le poids central de l'Île-de-France dans l'industrie française du jeu vidéo. La région concentre 47,6 % des entreprises et 57,3 % des professionnel·les. Cette différence montre que les structures franciliennes rassemblent plus de professionnel·les, en moyenne que le reste du territoire. Cette domination s'explique probablement par :

la présence des sièges sociaux et les fonctions corporate associées ;

la concentration des éditeurs ;

plusieurs grands studios historiques ;

la proximité avec les investisseurs et partenaires médias.

Cette domination de la région Ile de France dans le secteur du jeu vidéo est pourtant relativement faible si on compare avec d'autres industries culturelles comme la musique, le livre, le cinéma ou l'audiovisuel qui concentre chacune plus de 70% des professionnels en Ile de France.

Une répartition des entreprises et des professionnel·les inégale selon les régions

Ces deux cartes permettent d'identifier trois situations territoriales distinctes au niveau national.

La première correspond à l'Île-de-France, qui concentre 47,6 % des entreprises mais 57,3 % des professionnel·les. La région affiche une densité d'effectifs par entreprise supérieure à la moyenne nationale, traduisant une concentration de plus grandes structures.

La deuxième situation regroupe les régions "dans la moyenne" : Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces territoires, la part des entreprises est globalement proportionnelle à la part des professionnel·les, avec une taille moyenne des structures proche de la moyenne nationale. Ces régions rassemblent toutes plus de 6% de l'industrie. Elles constituent des pôles solides et structurés de l'industrie qui bénéficient de la présence d'au moins une grosse structure sur leur territoire, avec un ou deux studios Ubisoft de plus de 300 personnes dans 3 cas sur 4.

La troisième situation concerne les régions "secondaires". Dans ces territoires, la part des entreprises est significativement supérieure à la part des professionnel·les, ce qui traduit un tissu composé majoritairement de petites structures. À titre d'exemple, la région Grand Est rassemble 3,2 % des entreprises mais seulement 1 % des salarié-es. De même, les territoires ultramarins concentrent 1 % des entreprises (7 structures) pour 0,1 % des professionnel·les identifiés (20 personnes).

En regroupant les deux premières zones, Île-de-France et régions "dans la moyenne", on constate qu'elles rassemblent 83,5 % des entreprises et 92 % des professionnel·les recensé-es. Cette lecture territoriale met en évidence une industrie fortement polarisée, combinant un centre très dense, des pôles régionaux structurés et un ensemble de territoires encore en phase de consolidation.

Une certaine structuration économique se retrouve également dans les territoires. Certaines régions présentent un profil davantage tourné vers l'édition. C'est particulièrement le cas de l'Île-de-France, où plus d'un tiers des professionnel·les travaillent dans des activités liées à l'édition et à la distribution. À l'inverse, d'autres territoires apparaissent très largement orientés vers le développement de jeux. En Nouvelle-Aquitaine, 95 % des professionnel·les identifiés travaillent dans des studios. L'Occitanie atteint 87 %, tandis que l'Auvergne-Rhône-Alpes dépasse 77 %. Ces différences traduisent des identités industrielles régionales spécifiques.

Une industrie dominée par les studios

Le tissu économique français du jeu vidéo reste avant tout structuré autour des studios de développement. Sur les 616 sociétés identifiées :

417 sont des studios ;

112 des prestataires ;

51 des éditeurs/distributeurs ;

25 des sociétés middleware ;

11 des acteurs hardware/accessoires.

Les studios représentent ainsi plus des deux tiers des structures recensées.

Cette domination ne signifie pas pour autant que l'industrie française repose uniquement sur la création. Au contraire, la présence des prestataires, des acteurs middleware et des fonctions d'édition illustre la spécialisation du secteur. L'industrie française ne produit pas seulement des jeux : elle développe désormais des services, des outils, des infrastructures techniques et des activités d'accompagnement à l'échelle internationale.

La présence en France de plusieurs éditeurs de dimension internationale (Ubisoft, Pullup, Nacon…) contribue au poids relativement important des professionnel·les travaillant au sein d'entreprises d'édition dans le secteur. Il est important de noter que les équipes de développement d'Ubisoft (Bordeaux, Montpellier etc.) sont comptabilisées comme des studios et ne sont donc pas intégrées dans la catégorie "Editeurs-Distributeurs".

Une moyenne de 24 pros par structure en moyenne… mais une majorité de microstructures

L'étude Evolution recense 616 sociétés actives dans le développement, l'édition, le middleware et les services liés au jeu vidéo en France. À première vue, ce chiffre traduit un secteur particulièrement dynamique sur le plan entrepreneurial. Mais lorsqu'on observe la taille réelle des structures, une autre réalité apparaît immédiatement. La taille moyenne des entreprises françaises du jeu vidéo est de 24 professionnel·les.

Mais cette moyenne masque un très fort déséquilibre. La médiane s'établit à seulement 6 personnes. Autrement dit, la moitié des sociétés françaises du secteur comptent six professionnel·les ou moins.

Plus encore :

188 entreprises, soit plus de 30 % du total, comptent deux personnes ou moins ;

Les structures de moins de 10 personnes représentent plus de 60 % des sociétés recensées.

61% des entreprises étudiées concentrent 8,1% des professionnel·les. L'image qui se dessine est donc celle d'un secteur extrêmement fragmenté, composé d'une multitude de petites structures, souvent indépendantes, organisées autour d'un projet ou d'une expertise technique spécifique. Cette atomisation constitue une caractéristique du jeu vidéo français, portée sans doute par la facilité relative de création de studios et la standardisation des outils de développement comme Unity ou Unreal Engine.

Quelques dizaines d'entreprises concentrent la majorité des emplois

Le contraste est spectaculaire. Les entreprises de plus de 100 salarié-es représentent moins de 5 % des structures françaises du secteur. Et pourtant, elles concentrent à elles seules plus de 51 % des effectifs identifiés. Autrement dit, 30 entreprises regroupent plus de la moitié des professionnel·les du jeu vidéo français.

Dans ce contexte, seules certaines structures disposent des capacités financières suffisantes pour porter les projets les plus ambitieux. Le marché français fonctionne donc aujourd'hui selon une logique duale :

une base entrepreneuriale très large de petites structures ;

quelques acteurs industriels ultra-dominants.

On trouvera ci-dessous le classement des 20 principales entreprises françaises au 1er janvier 2026 :

Ubisoft : un poids structurant unique dans l'écosystème français

Aucun acteur n'incarne davantage cette concentration qu'Ubisoft. L'étude Evolution identifie 3 578 professionnel·les rattaché-es aux différentes entités françaises du groupe. À lui seul, Ubisoft représente donc près du quart des effectifs recensés dans l'ensemble de l'industrie française du jeu vidéo.

Ce poids est considérable. Le siège parisien constitue la plus importante entité unique du secteur avec environ 1 600 professionnel·les identifié-es. Mais la puissance du groupe repose surtout sur son maillage territorial de studios de développement à Montpellier, Bordeaux, Annecy, Paris (3 studios) et Lyon.

Ces studios regroupent ensemble plus de 1 800 professionnel·les. Cette implantation nationale explique en partie la structuration territoriale observée. Ubisoft agit à la fois comme :

employeur majeur ;

moteur économique régional ;

incubateur indirect de talents et de futurs studios indépendants.

Le groupe Ubisoft occupe une position absolument centrale dans l'écosystème français.

Derrière Ubisoft, une industrie diversifiée

Si Ubisoft domine largement le paysage, plusieurs autres groupes structurants existent. Au 1er janvier 2026, le deuxième acteur français en volume d'effectifs est Nacon, associé dans l'étude au groupe Bigben. Grâce à une politique d'acquisitions soutenue ces dernières années - Cyanide, Kt Racing, Spiders, Midgar notamment - l'ensemble représente désormais plus de 650 professionnel·les en France à cette date. Pour rappel, cette analyse se base sur les chiffres disponibles au 1er janvier 2026 et les événements concernant Nacon et les studios rattachés, qui ont secoué l'industrie en avril et mai 2026, ne sont pas pris en compte dans cette étude.

L'industrie repose de moins en moins uniquement sur des studios isolés et de plus en plus sur des groupes capables :

d'agréger plusieurs équipes ;

de mutualiser les fonctions support ;

de sécuriser le financement des productions ;

de contrôler l'édition et la distribution.

D'autres acteurs illustrent cette évolution :

Quantic Dream, intégré à NetEase ;

Arkane Studios au sein de Microsoft ;

Pullup / Focus Entertainment ;

Voodoo dans le mobile ;

Virtuos ou Keywords dans la prestation internationale ;

Le secteur français apparaît ainsi de plus en plus connecté aux dynamiques internationales de concentration.