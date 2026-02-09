Les Conversessions de février : conférences gratuites en janvier à destination des professionnels du jeu vidéo

Nos prochaines Conversessions explorent la structure de l'industrie des jeux vidéo et comment la naviguer. Au programme :

une discussion sur l'état de l'industrie et son avenir,

les compétences techniques nécessaires pour la production,

le pour et le contre du financement participatif pour les studios

Comme toujours, rendez-vous tous les jeudis à 17h30 sur le Discord Evolution ! Ce réseau est gratuit et accessible à toute personne ayant au moins 18 mois d'expérience dans le secteur. Pour s'inscrire, c'est ici.

Programme Conversessions

Accès gratuit pour les membres du Discord Evolution Jeu Vidéo

Is the Gaming Industry Broken ?

(le 12 février à 17h30 - en anglais)

Eugen Sfirlos remet en question l'idée que "l'industrie du jeu vidéo est cassée", en mettant en perspective les turbulences actuelles du secteur avec les transformations qu'ont connues les industries du cinéma et de la musique.

Les participant·es exploreront notamment :

L'évolution des talents et des métiers.

Les dynamiques croissantes d'externalisation.

Le passage progressif vers des modèles de fondés sur des écosystèmes.

Une discussion pour comprendre les mutations en cours et interroger les futurs possibles de l'industrie du jeu vidéo.

Rejoignez le Discord

Production - The Art of Closing

(le 19 février à 17h30 - en français)

Fleur Marty aborde la phase de closing en développement de jeux vidéo. Une étape critique et souvent ingrate, qui a un impact direct à la fois sur la qualité finale du jeu et sur la santé des équipes.

Un closing mal maîtrisé peut mener au chaos, à l'épuisement des équipes et aux death marches.

À l'inverse, un closing bien conduit apporte clarté, alignement et sentiment d'accomplissement collectif.

La session proposera des conseils concrets à destination des producers, pour aborder cette phase avec plus de maîtrise.

Rejoignez le Discord

Crowdfunding Video Games

(le 26 février à 17h30 - en français)

Thomas Bideaux (ICO Partners) propose une analyse du crowdfunding appliqué aux jeux vidéo, basée sur son retour d'expérience de 80+ campagnes.

La session abordera notamment :

L'état actuel du marché du crowdfunding jeu vidéo,

Les types de projets les plus adaptés à ce mode de financement (fort engagement communautaire, "love" du public, démos jouables),

Les formats à éviter (jeux pour enfants, F2P, mobile)

Les plateformes les plus pertinentes, avec un focus sur Kickstarter, privilégié pour sa notoriété et sa capacité de traction.

Une discussion pragmatique pour comprendre quand et comment le crowdfunding peut devenir un levier pertinent pour un projet jeu vidéo.

Rejoignez le Discord