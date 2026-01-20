Les Conversessions : conférences gratuites en janvier à destination des professionnels du jeu vidéo

Nos prochaines Conversessions s'annoncent dynamiques et inspirantes ! Au programme : la conception de jeu à travers les systèmes musicaux ou encore la création d'une culture inclusive au sein d'un studio. Comme toujours, rendez-vous tous les jeudis à 17h30 sur le Discord Evolution !

Ce réseau est gratuit et accessible à toute personne ayant au moins 18 mois d'expérience dans le secteur. Pour s'inscrire, c'est ici.

Programme Conversessions

Accès gratuit pour les membres du Discord Evolution Jeu Vidéo

Designing Games with Music

(le 22 janvier à 17h30 - en anglais)

Compositrice et conceptrice audio technique Elvira Björkman expliquera comment la musique peuvent guider les joueurs et contribuer directement au Game Design.

Elle va expliquer les concepts fondamentaux de la création de musique et les idées à garder en tete avant de créer un nouveau système ou une nouvelle son.

Developers are People Too

(le 29 janvier à 17h30 - en anglais)

Tülay McNally, Directrice Stratégie chez Scopely, expliquera comment créer une culture inclusive, respectueuse et sûre afin pour vos employés et vos joueurs.

Elle discutera des méthodes de rassurer une équipe au niveau psychologique, comme la méthode SCARF (Statut, Certitude, Autonomie, Relations, Equité), et l'importance du contact humain dans le contexte de développement de jeux.

