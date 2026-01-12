Var Gaming Festival - Faites du jeu vidéo un métier Samedi 31 janvier 2026 de 9h à 17h à l'Hôtel du département du Var à Toulon

Faire du jeu vidéo un métier. Voici ce que propose le Département du Var en organisant les 30, 31 janvier et 1er février au bâtiment des Lices à Toulon, le Var Gaming festival, un forum des métiers et formations varoises liées au jeu vidéo.

Ces journées sont aussi l'occasion d'accueillir pour la seconde année consécutive la Global Game Jam, un événement international dans lequel des équipes s'affrontent et ont 48 heures pour créer un jeu vidéo.

Le 30 janvier est réservé aux collégiens avec des échanges et des mini conférences sur les métiers de la filière jeu vidéo. C'est aussi en fin de journée que la Global Game Jam est lancée avec dévoilement du thème. Le grand public est accueilli le 31 janvier pour découvrir l'offre de formations sur la région. Enfin, le dimanche 1er février, les équipes participantes présentent dans l'après-midi leur création et le vainqueur est désigné par un jury de professionnels.

Programme du samedi 31 janvier (sous réserve de modification)

Toute la journée, de 9h à 17h

Présentation des métiers et des filières avec de nombreuses écoles présentes : ISEN (Toulon), Université de Toulon, CNAM Paca, Brassart, Ecole de Condé, E-ARTsup (Nice/Marseille), Isart Digital Nice, Université de Nice

Démonstrations des jeux des précédentes Global Game Jam et animation autour du projet Fortnite pour l'Université de Toulon

Autres présentations : Handi Gamers, Women In Games France, TVT/French Tech Var.

Table Ronde de 9h30 à 10h10

Potentiel de développement de la filière du jeu vidéo indépendant dans la région et plus particulièrement dans le Var, animée par Didier Goguenheim (Directeur Toulon Var Technologies)

Participation de Laetitia Quilici (Vice-Présidente du Département), Thomas Demachy (Sud Anim), Olivia Papini (fondatrice La Méduse Violette)

Conférence de 9h45 à 10h45

Présentation des métiers dans le jeu vidéo, animée par Karim Adouane (Vice Président de l'Université de Toulon).

Participation de Astrid Beyer (H3D - Représentante Women In Game), Christian Nasr (Lead Dev Ubisoft), Sebastien Leveque (Directeur National XP school).

Témoignage de 11h00 à 11h20

Christian Nasr, Lead Game Programmer chez Ubisoft Montpellier.

Conférence de 11h30 à 12h30

Le développement de l'E-Sport animée par Sébastien Leveque (Directeur National XP school)

Témoignage de 13h50 à 14h10

David Combarieu, Président de l'association Handi Gamers

Table Ronde de 14h20 à 15h10

Aspect juridique dans les jeux vidéo et l'IA (droits d'auteur, veille réglementaire) animée par Stéphane Bouisson (Conseil départemental du Var)

Participation (sous réserve) de Mickael Bardin (Maître de conférences en droit public à l'Université de Toulon) et d'un avocat spécialisé sur l'intelligence artificielle

Conférence de 14h30 à 15h30

Mutation et enjeux de l'industrie du jeux vidéo : perspectives d'avenir et l'impact de l'IA

Participation de Marie-Lou Dulac (Présidente de Women In Game), Emmanuel Forsans (Directeur Général de l'Agence Française pour le Jeu Vidéo)

Témoignage de 15h40 à 16h

Naja Dalmagne, Sandfall Interactive, Clair obscur : Expédition 33

Masterclass de 16h15 à 17h

Aleksi Briclot , Directeur artistique du jeu Remember Me

Pour suivre en direct la Global game Jam Var : www.twitch.tv/globalgamejamvar

