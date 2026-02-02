Lancement de GameSkills, un programme européen de formation pour les professionnels du jeu vidéo

Un nouveau programme européen de formation professionnelle dédié au jeu vidéo, GameSkills, vient d'être lancé avec le soutien du dispositif Creative Europe Media. Destiné aux professionnel·les et aux studios de développement, il vise à accompagner l'évolution des compétences dans un secteur confronté à des mutations technologiques, économiques et organisationnelles rapides.

Le programme est développé et coorganisé par Gamaste, en partenariat avec gamescom dev, Metropolia University of Applied Sciences, Gamebadges et SpielFabrique. Il s'inscrit dans une logique de montée en compétences à l'échelle européenne et de structuration des réseaux professionnels du jeu vidéo.

Un dispositif de formation étalé sur six mois

GameSkills repose sur un parcours de formation d'une durée de six mois, combinant enseignements à distance, ateliers pratiques et échanges entre pairs. Chaque participant bénéficie d'environ 50 heures de formation, animées par une trentaine d'intervenants internationaux issus de différents segments de l'industrie.

Les contenus sont organisés autour de parcours métiers couvrant plusieurs domaines clés du développement de jeux vidéo :

arts et création,

game design,

production,

technologie,

business et stratégie.

L'objectif est de proposer des approches directement applicables dans le cadre de l'activité des studios, tout en favorisant le partage d'expériences entre professionnels européens.

Une dimension réseau à l'échelle européenne

Au-delà de la formation, GameSkills entend structurer un réseau collaboratif paneuropéen, réunissant environ 250 professionnels issus de 50 studios. Le programme inclut également des pass d'accès à gamescom et gamescom dev, offrant aux participants l'opportunité d'assister à des conférences spécialisées et de participer à des temps de networking professionnel.

Informations pratiques

Les modalités détaillées du programme, les conditions de participation et les inscriptions sont disponibles sur le site officiel.

Un webinaire de présentation en français est également prévu le 5 février à 14h, afin de présenter les objectifs du programme et de répondre aux questions des studios et professionnels intéressés. Inscription ici.