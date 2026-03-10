Les Conversessions de mars : conférences gratuites en janvier à destination des professionnels du jeu vidéo

Chaque jeudi à 17h30, sur le Discord Evolution, nous accueillons des expert·es internationaux pour discuter des pratiques des meilleurs studios.

Au programme :

une session dédiée à la création de cinématiques mémorables ;

une session dédiée à la mise en place d'un cadre de playtests capable d'anticiper les risques et d'accompagner le développement avec confiance ;

une analyse approfondie de la pré-production : comment bien la structurer et comprendre son impact sur l'ensemble du cycle de production.

Pour participer aux Conversessions, il suffit de rejoindre le Discord Evolution, qui rassemble déjà plus de 600 professionnel·les français·es du jeu vidéo.

Vous y trouverez :

des groupes métiers dédiés,

des échanges entre pairs,

une veille hebdomadaire (articles, vidéos, actualités),

un espace de discussion structuré.

Le réseau est gratuit et accessible aux personnes disposant d'au moins 18 mois d'expérience dans le secteur. Pour s'inscrire, c'est ici.

Programme Conversessions

Accès gratuit pour les membres du Discord Evolution Jeu Vidéo

Design a Playtest Roadmap for Confident Development

(le 12 mars à 17h30 - en anglais)

Steve Bromley, Game User Researcher expérimenté, expliquera comment structurer une feuille de route de playtests afin d'anticiper les risques qui peuvent faire dérailler une production et guider le développement avec davantage de confiance.

Il abordera :

la priorisation des tests tout au long du projet ;

l'identification des hypothèses les plus risquées ;

la mise en place d'un cadre simple et adaptable selon la taille du projet ou de l'équipe.

Une session destinée à celles et ceux qui souhaitent intégrer la recherche utilisateur de manière stratégique dans leur production.

Rejoignez le Discord

How to Create Unskippable Cutscenes

(le 19 mars à 17h30 - en anglais)

Petr Pekar, Lead Cinematic Designer chez Warhorse Studios, détaillera la création des cinématiques de Kingdom Come : Deliverance 2, du premier brouillon aux dernières retouches.

Il abordera :

les processus artistiques et technologiques,

la gestion de production,

l'intégration de cinématiques linéaires dans un jeu open world,

les techniques pour maintenir l'engagement des joueurs.

Rejoignez le Discord

The Pre-Production That Never Happened

(le 26 mars à 17h30 - en anglais)

Slava Lukyanenka explorera l'importance de la pré-production et les conséquences d'une préparation insuffisante.

Il analysera les signaux d'alerte d'un projet fragile :

manque de précision,

attrition des prototypes,

indécision,

culture du sacrifice,

builds instables,

perte de confiance au sein des équipes.

Rejoignez le Discord